Dit weekend in Groningen: Naar het huis van Sinterklaas of kerstcadeaus shoppen

Het is weer weekend. Nog geen idee wat je gaat doen de komende dagen? We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

Sinterklaas is nog steeds in het land. Mocht je met hem op de foto willen, dan kun je naar Haren. De Sint en zijn pieten zitten daar zaterdag in de Dorpskerk, waar hij logeert. Vanaf 10.00 uur mag je naar binnen.

Winterinkopen

Mocht de Sint nog wat cadeaus willen halen, dan kan hij terecht op een van de winterfairs. Op zaterdag en zondag wordt er een gehouden in Eetcafé De Boerderij in Oosterwijtwerd. Op beide dagen staan er ruim vijftig kraampjes en is er muziek.

Ook Woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast houdt een winterfair. Die wordt gehouden op zaterdagmiddag vanaf 14.30 uur. In Zuidhorn is op het dorpsplein van het Zonnehuis Oostergast de cadeautjesmarkt.

Tientallen kleinere winkels in de Groninger binnenstad doen mee aan 'Lutje Lokaal'. Ze doen iets extra's om de klanten in de watten te leggen: 'Extra gastvrijheid door middel van hapjes en drankjes, een presentje voor klanten of een special guest.' Het is hun tegenhanger van Black Friday.

Het boerenleven

Kijkje nemen op de boerderij? Dat kan zaterdag vanaf 13.00 uur in Eenrum. Daar wordt een aardappeldag gehouden. Op het bedrijf worden nieuwe soorten ontwikkeld. In Veendam wordt een nieuwe vleeskuikenstal geopend. Iedereen mag rondkijken vanaf 11.00 uur.

Op zondag kun je wandelen door de weilanden bij bezoekerscentrum Reitdiep van het Groninger Landschap vanaf 14.00 uur. Een gids gaat mee.