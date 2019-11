'Eén op de drie Groningse jongeren kampt met psychische klachten'

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen onder bijna 4.500 Groningers van 18 jaar en ouder. De resultaten daarvan werden vrijdag gepresenteerd in het Provinciehuis.

Tevreden over gezondheid

Groningers geven zichzelf in het onderzoek gemiddeld een 7,6 gemiddeld voor hun gezondheid. 'Een mooi cijfer', vindt onderzoekster Imke Oosting van Sociaal Planbureau Groningen.

'Over het algemeen zijn Groningers dus heel tevreden over hun gezondheid en vitaliteit. En de verschillen tussen jong en oud zijn niet eens zo groot.'

Stress en burn-outs

Binnen de groep jonge Groningers valt het Oosting wel op dat er veel psychische klachten spelen.

'Maar liefst 36 procent van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar geeft aan last te hebben van psychische klachten. Dat is veel meer dan oudere Groningers. Daarvan heeft driekwart juist weer last lichamelijke klachten.'

De psychische klachten onder jongeren komen niet uit de lucht vallen, zegt Oosting. 'Het is een thema dat de laatste tijd leeft. Deze uitkomst is in lijn met ander onderzoek, waaruit blijkt dat vooral millennials last hebben van stress en burn-outs.'

Eenzaamheid voorkomen

De respondenten gaven ook antwoord op de vraag wat er nodig is om als oudere zo lang mogelijk gezond en vitaal te leven. 'Voorkomen van eenzaamheid' en 'zorgen voor passende huisvesting' werden het vaakst als oplossingen genoemd.

Eenzaamheid voorkomen zou volgens de ondervraagde Groningers kunnen door in gesprek te gaan met ouderen via huisbezoeken, sociale ontmoetingsplekken in de buurt creëren en vrijwilligers/buddies inzetten.

Acties

De onderzoeksresultaten worden vrijdagmiddag voorgelegd aan afgevaardigden van woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en huisartsen. Onderzoekster Oosting heeft een duidelijk vraag voor de aanwezigen:

'Wat gaan jullie met de uitkomsten van dit onderzoek doen? Ik hoop echt dat er dan acties komen.'

