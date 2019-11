Forum Groningen is open voor publiek, nu 24 uur feest

Het is nu voor het eerst sinds de start van de bouw in 2011 dat het markante bouwwerk open is voor het grote publiek en dagelijks gebruikt wordt (lees alles over de bouw in ons dossier).

Bekijk hier de opening van Forum Groningen terug.



Openingsprogramma

Om de opening te vieren is het eerst 24 uur lang feest in Forum Groningen, met tal van films, dansende robots en retro games. Bekijk hier een overzicht van het programma.

Een blik binnen

Wil je rondkijken in het pand en zien wat er allemaal te doen is? Bekijk dan de rondleiding die we kregen in Forum&Co.



