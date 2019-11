Definitief geen nachtelijke bemanning ambulancepost Vlagtwedde

De ambulancepost in Vlagtwedde wordt definitief geen post die 24/7 wordt bezet. Een petitie, die 1137 keer is ondertekend, drong erop aan om de post ook in de nachtelijke uren te bemannen.

Deze week hebben de initiatiefnemers, Gemeentebelangen Westerwolde, de handtekeningen overhandigd aan de directeur van Ambulancezorg Groningen, Bert Benthem. 'We hebben een plezierig gesprek gehad', zegt Benthem over het gesprek.

Ook Hendrik Klap van Gemeentebelangen zegt dat het een goed gesprek is geweest. 'Ze hebben uitgelegd waarom er 's nachts geen ambulance op de ambulancepost van Vlagtwedde wordt gepositioneerd'.

Volgens directeur Benthem rechtvaardigt het aantal nachtelijke ritten het niet om een nachtelijke ambulance te stationeren in Vlagtwedde. 'Dat hebben we goed kunnen uitleggen', laat hij weten.

Doel niet bereikt

De initiatiefnemers van de petitie hebben niet bereikt wat ze voor ogen hadden. Toch zijn ze niet helemaal ontevreden. 'Het goede nieuws is dat er in Stadskanaal een ambulance bijkomt. En die zal ook rondrijden in Vlagtwedde en omstreken', zegt Klap.

Voor de starters van de petitie is het nu een gedane zaak, maar ze houden het wel in de gaten. 'We hebben de afspraak gemaakt dat we elkaar regelmatig gaan spreken als dat nodig is', vertelt Klap.

Ook Benthem beaamt dit: 'Mochten er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan gaan we met elkaar in gesprek.'

