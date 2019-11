Oprichter noemt Onlineveilingmeester.nl een 'uit de hand gelopen afstudeeropdracht'

Ruim 10 jaar geleden begonnen met Onlineveilingmeester.nl en sinds twee jaar geeft de geboren Bedumer leiding aan de OVM Group.

Vanuit zijn HEAO opleiding kwam Damminga in 2004 bij een deurwaarderskantoor terecht. Daar kwam hij in aanraking met het fysiek veilen met de hamer. In maart 2007 begon hij met online veilen via Onlineveilingmeester.nl. 'Het is feitelijk een uit de hand gelopen afstudeeropdracht.'



Niet schaalbaar

Damminga kwam er vrij snel achter dat met de hamer veilen de nodige haken en ogen had. 'Het is zeer arbeidsintensief. Als ik goed mijn best deed kon ik 100 kavels per uur afslaan met maximaal 400 man in de zaal. Dat proces is niet schaalbaar.'



Slagkracht

Bij de eerste online-veiling lag de omzet drie keer zo hoog als bij een veiling met de hamer. Kort na de introductie begon de recessie. Dat was voor Damminga's bedrijf zeer gunstig.

'We kregen de ene na de andere faillissementsveiling. De handel werd gebracht. Dat ging door tot eind 2014. We konden heel snel groeien en hadden vooral aandacht voor de buitenwereld. Naar de interne organisatie keken we nauwelijks. We werkten puur op slagkracht en keken niet naar efficiency.'

Ik heb een korte spanningsboog Arjen Damminga - directeur OVM Group

Beweging

Dat laatste komt mogelijk voort uit de ondernemersfilosofie van Damminga. Hij omschrijft het met twinkelende ogen. 'Ik heb een korte spanningsboog en wil graag ergens een ram op geven om iets in beweging te krijgen.'

Met reclametrailer in het nieuws In juni 2011 kwam Damminga in het nieuws met zijn rondreizende reclametrailer. Met een oplegger, die hij zelf via een veiling gekocht had, trok Damminga door de provincie Groningen. Het was een nieuwe manier van reclamemaken. Steeds op een andere plek langs de weg een oplegger met bedrijfslogo neerzetten. Een vergunning ontbrak en het zomaar ergens neerzetten van een oplegger is niet toegestaan. Daarom was de verplaatsingsfrequentie hoog. Het leverde veel exposure op. 'Met de middelen van toen is het mijn beste marketingtool ooit geweest tot nu toe.'



Naamsbekendheid

Bedrijven met een bekende naam die de afgelopen jaren failliet gingen zorgden voor naamsbekendheid. De failliete boedels veilen van bijvoorbeeld sportzaak Willy Loos, Ferwerda Fietsen, de Emmer dierentuin of een Fokker vliegtuig, toen het opleidingsinstituut in Aalsmeer failliet gegaan was, zorgden voor positieve reuring.



Andere markten

Het einde van de recessie betekende dat andere markten gezocht moesten worden om continuïteit te waarborgen. 'Als de crisis er niet was geweest hadden we eerder nieuwe markten opgezocht.

Dat gebeurde nu in 2015, toen de meeste grote faillissementen achter ons lagen. We zijn ons gaan richten op de overheid.' Het verhandelen van overtollig materiaal van gemeenten, provincies, waterschappen en scholen.

Inmiddels is onlineveilingmeester.nl als onderdeel van de OVM Group de tweede partij van Nederland met negen miljoen euro via de veiling op jaarbasis. Om het in perspectief te plaatsen: het in 2018 gefuseerde BVA Troostwijk in Amsterdam is met een omzet die misschien wel 30 tot 50 keer hoger is verreweg de grootste partij.



Doorstarten

In 2010 werd Diek Invest gestart. Onder deze vlag worden jaarlijks 20 tot 25 boedels per jaar gedaan. 'Mooie bedrijven gingen failliet. Te interessant om niet te veilen. Zo zijn we in 2012 begonnen met het doorstarten van bedrijven.'

Een recent voorbeeld is de overname van A Little Love Company in Groningen. En drie jaar geleden werd in Hardenberg een compleet tuincentrum met voorraden en al overgenomen.

Toen de markt terugliep kwam de handel niet meer naar ons toe, maar moesten we het gaan halen Arjen Damminga - directeur OVM Group

Deze nieuwe lood aan de stam zorgde voor een kapitaal intensievere werkwijze. Er was door de goede periode voldoende buffer. Dat was maar goed ook. Want niet alles ging goed. 'Dat kwam door er te weinig aandacht aan te geven en te veel te vertrouwen op het bestaande management van de bestaande bedrijven. We hadden het geluk dat we ons dat konden permitteren.'

In het pand van de OVM group staan veel spullen opgeslagen van failliete bedrijven



Cultuuromslag

Na de recessie veranderde de markt. 'Toen de markt terugliep kwam de handel niet meer naar ons toe, maar moesten we het gaan halen. Het werd toen duidelijk dat ik meer goede mensen om me geen moest verzamelen om deze slag te kunnen maken. Onze cultuur was dienstverlenend en we moesten actiever de boer op.'

Ik heb wel eens deals gesloten dat ik vooraf wist dat ik zou verliezen Arjen Damminga - directeur OVM Group

Dealverslaafd



Het was ook een fase van bezinning. 'In de succesflow heb ik in bepaalde periodes te weinig naar anderen geluisterd. Passie en energie drijft mij. De drang naar deals was soms zo groot dat ik niet naar anderen luisterde. Ik ben dealverslaafd kan ik wel zeggen. Het is de adrenalinekick. Ik krijg energie van deals. Ik heb weleens deals gesloten waarvan ik vooraf wist dat ik zou verliezen.'

Het leidde er mede toe dat de organisatie intern versterkt zou worden door het de noodzakelijke aandacht te geven. De vorming van de OVM Group bracht alle onderdelen bij elkaar. Onlineveilingmeester.nl, Agribieding.nl, Biedenwin.nl, Fleedlink.eu, Waardemeester.nl en Diek Invest. Met focus op aankopen, adviseren, taxeren en veilen.

'Mijn stelling is dat je mensen om je heen moet verzamelen die beter zijn dan jezelf. Dan kun je de aandacht beter verdelen.' Er werken momenteel rond de 60 mensen bij de OVM Group en er wordt over de hele wereld geveild.



Interessant spel

Dat blijft ook zo. Of de handel nu gehaald of gebracht moet worden. 'Het is voor velen een interessant spel. Mensen willen de baas zijn tijdens een bieding.' Mede door deze drang worden jaarlijks tussen de 80 en 100.000 kavels geveild onder de paraplu van de OVM Group.



Bezemschoon

Een andere ontwikkeling zijn vrijwillige bedrijfsbeëindigingen en bedrijven die 'dood' kapitaal hebben liggen, waar ze graag iets mee willen doen. 'In veel gevallen hebben ondernemers geen tijd om bijvoorbeeld een oude inventaris weg te doen. Wij helpen zijn in staat om bedrijven binnen een maand bezemschoon op te leveren.'

Zo werd recent restaurant De Pauw in Groningen op deze manier geveild.

Mijn opportunisme in combinatie met mijn handelsgeest heeft er wel eens toe geleidt dat we de verkeerde mensen op de verkeerde plek hebben gezet Arjen Damminga - directeur OVM Group

Te goed van vertrouwen

Het grootste risico voor de totale onderneming is volgens Damminga verlies van focus, omdat de bedrijfsactiviteiten te breed worden. 'Mijn opportunisme in combinatie met mijn handelsgeest heeft er wel eens tot geleid dat we de verkeerde mensen op de verkeerde plek hebben gezet. Dan ben ik gewoon te goed van vertrouwen en ga ik ervanuit dat het allemaal goed komt.'



Geen stip

Kijkend naar de toekomst is het lastig om Damminga op een richtinggevende uitspraak te vangen. 'De ontwikkelingen gaan zo snel dat het geen zin heeft om een stip neer te zetten. Wat mij betreft gaat het om plezier, vrijheid en onafhankelijkheid. Om vanuit die waarden als ondernemer meerwaarde te leveren.'

