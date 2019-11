Puntenpakkend FC Groningen naar Sittard voor 'lastige wedstrijd'

Sierhuis en Zeefuik in een onderonsje (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Zeefuik: 'Ik zit lekker in mijn vel'

Buijs: 'Fortuna is thuis sterk'

Als teamuitje bezocht de selectie van FC Groningen de Europese wedstrijd van Donar tegen het Belgische Spirou.

Leermomentje?

De basketballers werden uitgeschakeld, maar de spelers van de Trots van het Noorden vermaakten zich uitstekend in MartiniPlaza. Of ze er ook wat van geleerd hadden was vrijdagmiddag de vraag aan trainer Danny Buijs.

'Dat weet ik niet, we gaan er ook niet naartoe om er iets van te leren. Misschien leren ze ervan dat een mogelijke zege toch nog uit je handen kan glippen. Iedereen was namelijk verbaasd dat Donar toch nog verloor', vertelt Buijs.

Twee maanden zonder verlies

Voor FC Groningen is een nederlaag al wat langer geleden. Op 28 september, meer dan twee maanden geleden, verloor de FC voor het laatst. In Amsterdam was Ajax toen de betere van de twee en won met 2-0. Daarna begon het vele punten pakken van FC Groningen.

Zelfde selectie

Tegen Feyenoord had de ploeg misschien wel meer verdiend, maar na afloop kon iedereen leven met een punt. Geen reden dan ook voor Buijs om andere spelers op te stellen tegen Fortuna Sittard. 'De kans is heel groot dat er bijna geen wijzigingen zullen zijn, dus waarschijnlijk spelen we met dezelfde elf.'

Lange rit

De spelers en staf van FC Groningen vertrekken zaterdag om half tien in de ochtend al richting Sittard. Dan komt de selectie aan het begin van de middag aan bij een hotel. Vanaf daar is het nog zo'n veertig kilometer richting het Fortuna Sittard-stadion.

'Jongens die daar behoefte aan hebben kunnen 's middags nog even rusten. Wij gaan denk ik een kleine wandeling maken, ik hoef zelf in ieder geval niet te slapen 's middags', zegt een fitte trainer van FC Groningen.

'Lastige wedstrijd'

'Ik denk dat veel mensen ons als favoriet zien op basis van de laatste weken, maar het gaat gewoon een lastige wedstrijd worden. Ze proberen altijd met heel veel opportunisme en energie te spelen. Dat neemt niet weg dat wij denken dat er mogelijkheden liggen. Over het algemeen zijn er daar wel slechte veldomstandigheden. Vooral die éne strook aan de zijlijn.'

Rouwbanden

Voor aanvang van het duel wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van Pim Verbeek. De oud-trainer was in het verleden zowel hoofdtrainer van FC Groningen als van Fortuna Sittard. Beide teams spelen daarom ook met rouwbanden. De voetbaltrainer overleed deze week op 63-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Lees ook:

- Oud-FC Groningen-trainer Pim Verbeek overleden

- Benutte penalty Memisevic zorgt voor puntendeling tussen Groningen en Feyenoord