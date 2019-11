Deze dag: de eerste roeiclub voor mannen én vrouwen

Verenigingen met zowel mannen als vrouwen zijn nu heel normaal. Dat was ooit wel anders. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 29 november 1912, de dag dat de eerste gemengde roeiclub van Nederland het levenslicht zag.

Mannenroeiclub De Hunze wordt in 1886 opgericht en bestaat inmiddels 23 jaar als er ook een vrouwenroeiclub in het leven wordt geroepen: Wellgunde. Waar de mannen al meteen een eigen boothuis neer kunnen zetten, is het voor de vrouwen een ware zoektocht.

De beginnende roeiclub krijgt uiteindelijk een boothuis cadeau van mannenroeiclub Aegir. Dat dit niet de crème de la crème is, blijkt in 1912. Wellgunde bestaat nog geen drie jaar en is dringend op zoek naar een nieuw onderkomen.

Het toeval wil dat ook het boothuis van de mannelijke collega' van De Hunze af is. Dus bundelen beide clubs de krachten. Niet zozeer uit maatschappelijk en voor die tijd vooruitstrevend oogpunt, maar puur praktisch: samen kan er één boothuis op poten worden gezet. Met steun van de Groningse industrieel Jan Evert Scholten wordt de daad bij het woord gevoegd. Op 30 april 1913 neemt de fusieclub het boothuis in gebruik.

Zoo magniek

Voorzitter Bruins Oving vertelt op 27 februari 1936 in Nieuwsblad van het Noorden over de charme van het roeien in het Noorden. 'De omgeving van Groningen leent er zich zoo bij uitstek voor. Daar is de Drentsche A, die zoo magnifiek is, waar je alleen bent in de heerlijke natuur, dan is er Zuidlaren, onderweg waarheen je zoo fijn uit de boot op den zandgrond kunt stappen. Paterswolde niet te vergeten.'

Bij de fusie van beide clubs is besloten dat de één de naam mag voeren (De Hunze) en de ander de vlag (Wellgunde). Vanwege het swastika-kruis in de clubvlag wordt er begin jaren '30 in allerlijl gezocht naar een nieuwe. Waar het kruis in het verleden bij veel culturen een positieve betekenis had, krijgt het in de 20ste eeuw een steeds negatiever imago in de benaming hakenkruis.

In 1932 is de vlagwijziging een feit en is het kruis slechts een klein onderdeel linksbovenin. Sinds 1961 wordt het negatief geladen kruis letterlijk bedekt door posiviteit. Want in dat jaar wordt De Hunze officieel Koninklijk. Een kroon op het werk. En ook een kroon in de vlag. De vlag die tot op heden wordt gevoerd. Door zowel mannen- als vrouwenboten.