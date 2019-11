Bevingsmusical van Edith (13) krijgt staande ovatie in Tweede Kamer

De dertienjarige Edith Holscher uit Harkstede mocht vrijdag in de Tweede Kamer de bevingsmusical 'Een brief aan de NAM' laten zien. Onder meer minister Eric Wiebes zat in het publiek.

'Hun oproep is duidelijk: Maak het simpeler', zegt Wiebes na afloop. 'Dat proberen we heel hard.' Hij zegt dat de kinderen helpen om ons uit 'een grote kuil' te komen die we '55 jaar lang hebben gegraven.'

Wiebes niet bij première

Edith zegt dat ze blij is dat ze haar stem kon laten horen en zo iets kon doen. Ze schreef het stuk samen met haar moeder en een vriendin.

In de Tweede Kamer werd een opname van de musical vertoond op een scherm. De kinderen zongen enkele liedjes uit de musical voor de zaal. Na afloop kreeg de cast een staande ovatie.

De musical over kinderen in het bevingsgebied kreeg ook al een staande ovatie bij de première in mei, in theater het Kielzog in Hoogezand. In de zaal zaten Kamerleden en prominente gasten. Tot teleurstelling van Edith was Wiebes daar toen niet bij.

