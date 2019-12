Winkeliers in Siddeburen verdeeld over nieuwe plannen gemeente

Ondernemers in Siddeburen zijn verdeeld over de nieuwe plannen van de gemeente Midden-Groningen om winkels in het centrum te concentreren.

De ondernemersvereniging staat achter de plannen van de gemeente, maar een petitie om de plannen tegen te houden is door bijna twintig ondernemers ondertekend.

Onne Jan Storteboom maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente. Hij startte de petitie. die inmiddels bijna 200 keer is ondertekend. De twintig ondernemers noemt Storteboom veel, 'want de ondernemersvereniging telt pakweg 40 leden'.

Moeilijk starten

Storteboom is bang dat het voor ondernemers moeilijk wordt om een bedrijf te beginnen in Siddeburen. 'De panden in het centrum zijn gewoon een stuk duurder', legt hij uit. 'Maar als de gemeente wil dat iedereen naar het centrum komt, dan wordt het voor starters heel moeilijk om daarbuiten te beginnen.'

Volgens Storteboom zijn de plannen van de gemeente om winkels te concentreren niet haalbaar. 'Ik heb er een hard hoofd in dat het lukt om ondernemers naar het centrum te krijgen. Er zitten panden in het centrum die al elf jaar leegstaan. Waarom zou het dan nu wel lukken?'

Maar het concentreren van winkeliers is volgens de ondernemersvereniging uiteindelijk wel de enige oplossing om de winkels in het dorp te houden.

Juist bij elkaar

'Juist deze plannen helpen mee om ervoor te zorgen dat het winkelbestand nu en in de toekomst op orde blijft', zegt voorzitter René Pot. Hij denkt dat het juist belangrijk is dat winkeliers zo dicht mogelijk bij elkaar zitten. 'Onderzoek laat zien dat mensen het belangrijk vinden dat winkels bij elkaar zitten.'

Volgens Pot kunnen de winkeliers in het dorp niet genoeg verdienen aan de dorpelingen alleen en moet het centrum ook een regionale functie hebben. 'Juist mensen van buiten het dorp willen we ook graag hier naartoe trekken. Dat is heel belangrijk.'

Pot snapt de zorgen over duurdere panden in het centrum van Storteboom en de ondertekenaars wel, maar is optimistischer. 'Panden in het centrum hebben ook meer aanloop. En ja, dan betaal je ook wat meer. Maar er zijn gelukkig wel provinciale subsidies die het mogelijk maken om je in het centrum te vestigen.'

Komende dinsdag praat de gemeenteraad van Midden-Groningen over de plannen van het college.