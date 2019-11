Damster zou ex-vriendin met asbak op hoofd hebben geslagen, OM eist celstraf

De Damster verscheen vrijdagmorgen voor de rechtbank in Groningen. Het is niet de eerste keer dat hij voor de rechter staat voor de mishandeling van een ex-vriendin.

In 2017 kreeg hij door de politierechter nog een taakstraf opgelegd. Ook zijn er bij de politie vanaf 2015 twintig meldingen bekend van het mishandelen van verschillende ex-partners.

Slachtoffer vluchtte in boxer de straat op

De man liep nog in een proeftijd toen hij opnieuw in de fout ging. De verdachte zou zijn ex in 2018 bij ruzies onder andere met vuisten in het gezicht hebben geslagen, een kopstoot hebben gegeven, met een asbak op het hoofd hebben geslagen en gepoogd hebben te wurgen.

Bij de laatste ruzie, zou de vrouw haar bewustzijn zijn verloren. Nadat ze wakker werd op de grond van de slaapkamer is ze in slechts een boxer de straat op gevlucht terwijl ze haar zoontje achterliet. Een getuige haalde haar van de straat en bracht haar naar het politiebureau.

Beschuldigingen niet waar of te zwaar

Volgens de verdachte zijn de beschuldigingen grotendeels niet waar of te zwaar. De eerste mishandeling kan hij zich niet herinneren, de tweede, waarbij het slachtoffer het huis uit vluchtte, was 'een ruzie'.

Niet iedereen met wie ik ruzie heb mishandel ik meteen Verdachte

Volgens de Damster heeft hij zich verdedigd omdat het slachtoffer hem bij de keel greep. De ruzie zou zijn ontstaan omdat ze onder invloed waren van alcohol. Het gebruik van speed ontkent hij met klem.

'Draaideur van vriendinnen die komen en gaan'

Twee andere ex-vriendinnen, met wie de verdachte in 2019 kortstondige relaties had, hebben aangifte gedaan van eenzelfde soort mishandeling. Dit is volgens de verdachte niet waar. 'We hebben wel eens ruzie gehad, maar niet iedereen met wie ik ruzie heb mishandel ik meteen.' De oorzaak voor zijn woede zou aan een agressiestoornis liggen.

De rechter zet hier vraagtekens bij. 'Stoornis? U bent gewoon agressief. Keer op keer doen er vriendinnen melding of aangifte van mishandeling. Het is een soort draaideur. De ene is nog niet weg en de andere is er alweer. En allemaal vluchten ze weer, naar de politie, naar hun moeder of ze vluchten in boxer de straat op.'

Als zij ruzie zouden hebben, dan zou ze toch niet zijn huis poetsen Getuige

Getuige: 'Ze had een mooi egaal koppie'

Toch staat de Damster er tijdens de zitting niet alleen voor. Een getuige, die een goede vriendin van de Damster is, verklaart tijdens de zitting dat de mishandeling van minstens één van de ex-vriendinnen niet kan kloppen.

'Als zij ruzie zouden hebben, dan zou ze toch niet zijn huis poetsen', verklaarde de vrouw. Ook was er volgens haar niets te zien van de mishandeling. 'ze had een mooi egaal koppie'.

Contactverbod, drugstesten en behandeling

Volgens de officier van justitie zijn de mishandelingen bewezen. 'Gelet op de ernst van de feiten, vind ik een flinke gevangenisstraf passend. Ik eis dan ook achttien maanden celstraf, waarvan zes voorwaardelijk. Gezien er sprake is van verschillende geweldsfeiten tegen verschillende vrouwen moet er rekening gehouden worden dat dit nog een keer gebeurd.'

De officier wil daarom ook dat de man zich aan bijzondere voorwaarden houdt. Zo moet hij zich laten testen op het gebruik van drugs, moet hij zich laten behandelen en moet er een contactverbod komen voor de drie slachtoffers. Ook moet hij de voorwaardelijke straf uit 2017 nog voldoen.

De uitspraak is over twee weken.