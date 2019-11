Warming-up: Fortuna Sittard - FC Groningen

'Dat was misschien wel onze slechtste wedstrijd van het seizoen', zegt Danny Buijs over de uitwedstrijd van vorig jaar tegen Fortuna. Zijn team speelde meer dan een helft tegen tien Fortunezen, maar na afloop mocht Groningen niet klagen dat het een punt meenam in de bus naar het Noorden. Het was de laatste wedstrijd voor de winterstop waarna een hele vervelende periode voor FC Groningen werd afgesloten.

Voor aanvang van het duel wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van Pim Verbeek. De oud-trainer was in het verleden zowel hoofdtrainer van FC Groningen als van Fortuna Sittard. Beide teams spelen daarom ook met rouwbanden. De voetbaltrainer overleed deze week op 63-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

De vorm: FC Groningen

De Trots van het Noorden is uitstekend in vorm en pakte uit de laatste zes wedstrijden maar liefst veertien punten. De ideale opstelling lijkt Danny Buijs ook gevonden te hebben, met Kaj Sierhuis en Joël Asoro in de punt van de aanval. Beide spitsen kwamen vorige week tegen Feyenoord niet echt in stelling en zullen des te gretig zijn om vanavond weer te laten zien waarom ze erin staan.

De enige doelpuntenmaker van vorige week, Samir Memisevic, staat net als vorige week op het middenveld opgesteld. Dat zal aan de bal nog wel wat beter moeten, helemaal in samenwerking met de twee centrale verdedigers Mike te Wierik en Ko Itakura.

De ploeg van Danny Buijs staat momenteel op de negende plaats met 21 punten uit veertien wedstrijden.

De vorm: Fortuna Sittard

Fortuna pakte dit seizoen elf van de twaalf behaalde punten in thuiswedstrijden. Wat dat betreft is FC Groningen dus gewaarschuwd. Vorige week verloor Fortuna met 3-1 van PEC Zwolle. Door de nederlaag staat de ploeg van Sjors Ultee momenteel op de vijftiende plaats in de eredivisie. Spits Amadou Ciss kreeg in die wedstrijd een rode kaart, dus hij is er niet bij vanavond. Hij wordt waarschijnlijk vervangen door Carbonell.

Mark Diemers is één van de spelers waar extra op gelet moet worden. Hij heeft een FC Groningen verleden en is één van de meest ervaren middenvelders van Fortuna.

Waar moeten we op letten?

Tegen Feyenoord had FC Groningen moeite om de spitsen in stelling te krijgen, dus dat is iets wat beter zal moeten. Daarvoor zal FC Groningen op het middenveld beter voor de dag moeten komen en daar ligt een rol voor de centrale verdedigers van de FC. Bij balbezit zullen ze meer naar voren moeten staan om de middenvelders de helpende hand te bieden. Bij balbezit van Fortuna zal voornamelijk Mike te Wierik door moeten stappen om ervoor te zorgen dat de aanvallers moeilijk in stelling kunnen worden gebracht bij een counter.

Verder is het zaak om op Zeefuik te letten, de verdediger is de laatste weken op stoom en doet het aan die rechterkant uitstekend.

Historie

In Sittard spelen FC Groningen en Fortuna meestal gelijk tegen elkaar. Maar liefst twaalf keer eindigde een eredivisiewedstrijd in Sittard in een remise. Drie keer verloor FC Groningen en twee keer werd er gewonnen. In 2002 was de laatste overwinning van FC Groningen in een eredivisiewedstrijd in Sittard. Er werd toen met 0-1 gewonnen door een doelpunt van Jordi Hoogstrate.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord. Fortuna Sittard – FC Groningen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Tijdens FC Groningen Live doen we ook rechtstreek verslag van Donar en Lycurgus. Karel-Jan Buurke geeft vanuit Den Bosch commentaar bij New Heroes - Donar en verslaggever Henk Elderman doet vanuit Doetinchem verslag van de wedstrijd Orion – Lycurgus.

Blessures/schorsingen

Danny Buijs heeft een fitte selectie tot zijn beschikking.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Memisevic, El Messaoudi, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.