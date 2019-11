Boswachter is 150 mussen kwijt

Oosterhuis doet onderzoek naar mussen, omdat de populatie hard achteruit gaat. Dat heeft onder andere te maken met een gebrek aan voedsel. Mussen eten insecten, waarvan er steeds minder zijn.

Mussen steeds zeldzamer

'Mensen zetten steeds vaker exotische planten in de tuin, maar daar gaan onze inheemse insecten niet op zitten', weet Oosterhuis. 'Dus is er niets voor de mussen en andere vogels te eten.'

Om meer over de mussen te weten te komen, vangt en ringt Oosterhuis ze al jaren. Onder andere op Kwekerij De Baggelhof in Nietap want dat is een ideale omgeving voor mussen. Helaas dacht een groep mussen daar anders over en is vertrokken.

Gekleurde ringetjes

Waar de mussen naartoe zijn? 'We weten dat ze niet zo heel ver vliegen, de meeste jongen vliegen maar een of twee kilometer weg. Maar er zijn ook wel voorbeelden van mussen die twintig of dertig kilometer ver zijn gevlogen.'

Gelukkig zijn de mussen goed herkenbaar omdat ze een aantal gekleurde ringetjes om hun poten hebben. Een mus gezien met gekleurde ring(en) om de poot? Laat het weten aan de boswachter.