Lange rijen voor het Forum, 15.000 bezoekers tot nu toe (update)

Vanaf haar locatie in het Forum kan ze de rij net niet overzien. 'Maar hij gaat de hoek om', zegt Claessen trots. Bezoekers komen vooral voor het uitzicht vanaf het dak. 'Het is prachtig weer, het uitzicht is heel mooi.'

Anderhalf uur wachten

Het weer speelt ook een rol bij de rijen buiten. Anderhalf uur wachten is geen uitzondering. 'Als het hard regent, doe je dat niet. Maar het weer zit mee en het is druk in de stad, dat speelt ook een rol. Mensen zijn gewoon nieuwsgierig.'

Dicht in de nacht

De deuren zijn vannacht vanaf 3 uur enige tijd gesloten geweest. Dat was niet het plan, maar de sfeer op de Grote Markt werd even vervelend. 'Er wilden wat mensen naar binnen van wie wij dachten: kom een andere keer maar terug', zegt Claessen.

Het Forum zou tot 5 uur 's ochtends toegankelijk zijn, en om 7 uur de deuren weer openen. Die twee uren werden gebruikt om schoon te maken. 'Dat was ook wel nodig', zegt Claessen. Toen waren er al zo'n 8000 bezoekers geweest.

De trekpleister van het Forum is toch wel het uitzicht, merkt Claessen. Maar ook de zalen en de bibliotheek zijn drukbezocht. Als alle zalen gevuld zijn, kunnen er zo'n 4000 bezoekers in het forum. 'Maar veel mensen blijven hangen in het atrium. Dus met 2000 bezoekers staat het wel vol.'

Update: het bezoekersaantal is geactualiseerd. In het oorspronkelijke bericht stond dat tot zaterdagmorgen 8 uur ruim 12.000 mensen het Forum hebben bezocht.

