Bijzondere Groningse oorlogsfoto's gezocht (en ook al gevonden)

Een Duitse soldaat die zich overgeeft en geen witte vlag maar een lange witte onderbroek in de lucht houdt. Een Canadese pantserwagen die Bedum bevrijdt en Duitse soldaten die kerst vieren in Groningen.

Het is een kleine selectie van de foto's die inmiddels binnen zijn gekomen bij Anja Reenders van de Verhalen van Groningen, naar aanleiding van een oproep om op zoek te gaan naar oude oorlogsfoto's.

Polen



'Er zijn al zo'n twintig foto's binnengekomen', vertelt Reenders die de zoektocht in Groningen coördineert. 'Maar we zijn nog op zoek naar meer. Er zijn bijvoorbeeld heel weinig foto's bekend van de Polen die Oost-Groningen hebben bevrijd en dat vinden we wel een bijzonder verhaal dat meer aandacht verdient.'

Een herontdekte foto van een Duitser die zich overgeeft. Een groepje Duitsers heeft kort daarvoor nog vanaf het spoor op de Canadezen geschoten. In de hand van de soldaat een lange onderbroek die een witte vlag moet voorstellen. De foto is de genomen op het Boterdiep W.Z., ter hoogte van de Wilhelminalaan in Bedum. (Foto: Historische Vereniging gemeente Bedum)



De oproep is onderdeel van het landelijke project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's', georganiseerd door het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Hiervoor worden per provincie de vijftig meest aansprekende foto's gezocht die mee gaan dingen naar een plek in het landelijk overzicht van honderd foto's.

Bijzondere foto's van het dagelijks leven

Zowel van het provinciale als landelijke overzicht wordt een tentoonstelling gemaakt, want volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Groningen en de rest van Nederland werd bevrijd.

'Dus ga nog eens kijken in familiealbums, fotoalbums, op zolder of in de kast; noem maar op', roept Reenders op. 'Mensen zijn vaak op zoek naar bijzondere foto's, maar dat hoeft niet. Foto's van het dagelijkse leven tijdens de oorlog zijn juist veel zeldzamer.'

Wie nog foto's uit de oorlog heeft kan contact opnemen via de mail.



Lees ook:

- Zoektocht naar onbekende foto's uit Tweede Wereldoorlog gestart