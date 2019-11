Straks live: coach Buijs laat basisopstelling FC Groningen ongewijzigd

FC Groningen neemt het in de vijftiende speelronde van de Eredivisie op tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd in Limburg begint om 19.45 uur.

De ploeg van coach Danny Buijs zit in een uitstekende fase van de competitie en verdedigt in het zuiden een ongeslagen reeks van zes opeenvolgende wedstrijden. In deze duels werden veertien punten gepakt.

Gelijk tegen Feyenoord

Vorige week werd het 1-1 tegen Feyenoord. Een uitslag waar na afloop alle betrokken partijen mee konden leven. Buijs kan in Sittard beschikken over een volledig fitte selectie. FC Groningen staat op de negende plaats in de hoogste afdeling met 21 punten.

Onderste regionen

Fortuna Sittard bivakkeert in de onderste regionen. Met twaalf punten moeten de Limburgers angstvallig achterom kijken. In de afgelopen speelronde was PEC Zwolle met 3-1 te sterk voor de formatie van trainer Sjors Ultee.

Langste busreis

De groen-witten ondernemen de langste busreis van alle ploegen in dit seizoen, 320 kilometer in zuidelijke richting. De gasten zijn gewaarschuwd want van alle behaalde punten (12) pakte Fortuna er elf op eigen veld.

Liveblog

Weet FC Groningen de ongeslagen serie vanavond een vervolg te geven en stijgt het verder op de ranglijst of steekt Fortuna Sittard hier een stokje voor? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-4-2):

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Hrustic, Memisevic, El Messaoudi, El Hankouri; Sierhuis, Asoro.

Fortuna Sittard (4-4-2):

Koselev; Essers, Ninaj, Angha, Cox; Passlack, Smeets, Tesfaldet, Carbonell; Diemers, Damashkan.

Scheidsrechter: Richard Martens

