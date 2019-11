Forum sluit 24 uur festiviteiten af: 'Zoveel bezoekers hadden we nooit gedacht'

'We hadden natuurlijk gehoopt dat er veel mensen zouden komen in het openingsweekend, maar dat het er zovelen zouden zijn, hadden we nooit gedacht.' Dat zegt Dirk Nijdam, algemeen directeur Forum Groningen.

Meer dan 21.000 mensen hebben het openingsetmaal van het Forum Groningen bezocht. Vrijdag tot diep in de nacht en zaterdag overdag stonden er lange rijen mensen. De wachttijd liep daarop op tot soms anderhalf uur op.

Ook vanavond open

Het Forum gaat nu over tot de orde van de dag. Daarom is het gebouw vanavond ook 'gewoon' open. Mensen die dus door de lange wachttijd werden afgeschrikt, kunnen alsnog een kijkje nemen. Als je voor 11 uur vanavond binnen bent, kan je zelfs tot een uur of 1 vannacht blijven. Dan moet je het wel doen zonder de 24-uursactiviteiten.

Drukte zaterdag in het hart van het Forum (Foto: Siese Veenstra)



Bezoekers konden van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zaterdagmiddag 17.00 uur het gebouw bekijken. Alleen tussen 5 uur en 7 uur 's ochtends was het gebouw gesloten voor een schoonmaakbeurt. 'We zijn werkelijk overrompeld door het bezoek en de enorme hoeveelheid positieve reacties. Dank Groningen', zegt Nijdam.

Het Forum begint nu dus met het reguliere programma, zegt woordvoerder Pernille Claessen. 'Om 19 uur vanavond staat de opening van IDFA Groningen op het programma. We gaan nu echt over tot de orde van de dag.'

Trekpleisters

De trekpleister van het Forum is toch wel het uitzicht, merkt Claessen. Maar ook de zalen en de bibliotheek waren drukbezocht. Als alle zalen gevuld zijn, kunnen er zo'n 4000 bezoekers in het Forum. 'Maar veel mensen bleven hangen in het atrium. Dus met 2000 bezoekers staat het wel vol.'

's Nachts waren ook veel bezoekers te vinden op het dak (Foto: Siese Veenstra)



In totaal 22 uur festiviteiten dus, variërend van lezingen tot dansshows van robots en van muziekoptredens tot een lasershow. Die twee uren in de vroege ochtend dat het gebouw gesloten was werden gebruikt om schoon te maken. 'Dat was ook wel nodig', zegt Claessen. Toen waren er al zo'n 8000 bezoekers geweest.

Na een lange aanloop en veel discussie over het gebouw van NL Architects in hartje Stad kan nu dus het echte werk beginnen.

