Ongeslagen reeks FC Groningen ten einde na kansloze nederlaag in Sittard

FC Groningen heeft zaterdagavond de ongeslagen reeks van zes duels ten einde zien komen. In een uitermate slechte wedstrijd van Groninger kant was Fortuna Sittard op eigen veld met 1-0 te sterk.

Het enige doelpunt viel in de 78e minuut en kwam op naam van invaller Karjalainen. Padt wist een schot van Diemers nog te stuiten, maar was kansloos op de rebound van de invaller aan Fortuna-kant. Hiermee oogstte FC Groningen het loon van de angst want er werd veel te verdedigend gespeeld en aanvallend (bijna) niets afgedwongen.

Kansen Fortuna

Fortuna kreeg al in de eerste helft de grootste kansen via Damashkan en Ninaj. Beide spelers van de thuisploeg kwamen niet voorbij Sergio Padt die pal stond. Aanvallend creëerde FC Groningen in de eerste helft helemaal niks.

Tactiek pakt verkeerd uit

De tactiek met drie centrale verdedigers en twee backs pakte slecht uit. Omdat ook El Messaoudi nog verdedigend werk opknapte stond de ploeg van coach Danny Buijs vaak met zes verdedigers te spelen tegen de nummer vijftien van de ranglijst.

Duel ligt even stil

De wedstrijd werd na een kwartier spelen drie minuten stilgelegd. De meegereisde supporters van FC Groningen staken de nodige fakkels af in het uitvak. Hierdoor ontstond zoveel rookontwikkeling dat scheidsrechter Martens het duel even onderbrak.

Geen indruk

In de tweede helft veranderde het spelbeeld nauwelijks. Fortuna probeerde het wel, maar kwam tot weinig uitgespeelde kansen. Groningen maakte totaal geen indruk. Meerdere spelers waren rijp voor een wissel, maar Buijs maakte lang geen gebruik van deze optie.

Kans Hrustic

De eerste grote kans voor FC Groningen kwam in de 68e minuut. Hrustic kreeg de bal goed voor zijn voeten in het strafschopgebied. De Australiër haalde goed uit, Fortuna-doelman Koselev bracht spectaculair redding.



Mist

Naarmate de wedstrijd vorderde werd het steeds mistiger op het veld. Daardoor werd het veldspel aan beide kanten, en voor de toeschouwers, steeds onoverzichtelijker. Maar dat leidde niet tot nieuwe mogelijkheden.



Wissels baten niet

In de slotfase kwam Benschop nog voor een teleurgestelde Sierhuis bij de gasten. Ook dit mocht niet baten. De treffer van Karjalainen bracht de beslissing. Hrustic schoot vlak voor tijd een vrije trap nog net naast. Verder een wedstrijd om heel snel te vergeten voor de bezoekers.

Programma

FC Groningen blijft negende in de Eredivisie met 21 punten uit vijftien duels. Volgende week zondag 8 december wacht voor de groen-witten de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Aftrap in het HCM-stadion is om 14.30 uur.