Sierhuis is kort en krachtig: 'Een klote-avond'

Net als iedereen bij FC Groningen was spits Kaj Sierhuis gefrustreerd na de 1-0 nederlaag tegen Fortuna Sittard. 'Het was een klote-avond, we hebben heel slecht gespeeld.'

De gasten kwamen nauwelijk in het stuk voor. Een schot van Hrustic in de tweede helft was eigenlijk het enige wapenfeit. Sierhuis ging in de 70e minuut naar de kant, zijn vervanger was Charlison Benschop.

Uitwedstrijden lastig

'Elke uitwedstrijd is moeilijk voor ons,' zegt Sierhuis. 'Daarin moeten we realistisch zijn. Vanavond kwamen we helemaal niet aan voetballen toe. Als we thuis spelen is er toch een andere 'mindset'. Het liep niet bij ons. Natuurlijk ben ik teleurgesteld als ik naar de kant moet.'

Dramatische wedstrijd

Aanvoerder Mike te Wierik sloot zich aan bij het heersende sentiment na afloop van het verloren duel tegen Fortuna Sittard (1-0). 'Het was een dramatische wedstrijd van onze kant, zowel voetballend als verdedigend.'

Gaan zitten

Te Wierik werd twintig minuten voor tijd zelf gewisseld. 'Ik had de hele week al wat last, een gele kaart op zak in deze wedstrijd. Dan kun je maar beter gaan zitten en je stilhouden.' De centrale verdediger zag het fakkelincident ook gebeuren. 'Waarschijnlijk kost dit de club weer wat centjes, je weet dat dit niet mag. Hopelijk valt het mee,' aldus Te Wierik.

Zwaar teleurgesteld

Ook trainer Danny Buijs was zwaar teleurgesteld. 'We hebben ongelooflijk zwak gespeeld. Aanwijzingen dat dit eraan zat te komen heb ik niet opgevangen. Soms loop je tegen dit soort wedstrijden aan.'

Nauwelijks kansen

Buijs had gezien dat zijn ploeg nauwelijks kansen had afgedwongen tegen laagvlieger Fortuna Sittard. 'Dat is niet goed. Je merkt dat ploegen zich nu op ons instellen. We hebben het absoluut niet waargemaakt. We zijn weer terug op aarde als dit nog niet duidelijk was.'

Kwalitatief niet goed genoeg

'Het lag niet aan de mentaliteit vanavond, de spelers hebben hard gewerkt. Kwalitatief was het gewoon niet goed genoeg. Teveel jongens haalden hun niveau niet aan de bal. Dat moet volgende week anders,' besluit Buijs.