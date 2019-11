Leon Williams: 'We zijn helaas zoekende'

Williams was lange tijd uitgeschakeld door een kwetsuur aan zijn enkel. 'Deze voelt nu goed,' aldus de point guard. 'We speelden wisselvallig tegen Den Bosch. Verdedigend was het af en toe prima, aanvallend liep het niet echt. We zijn wat dat betreft zoekende.'

Minuten voor aanwinst Smith

'Nieuwe' aanwinst Andrew Smith maakte ook zijn eerste minuten van dit seizoen van Donar. Hij is echter geen onbekende bij de Groningers. Smith stond al eerder onder contract bij de withemden en maakte deel uit van de laatste kampioensploeg.

Afscheid in Zweden zakelijk

'Het is goed om terug te zijn,' vertelt Smith. 'Ik speelde in Zweden bij Södertälje Kings en daar waren financiële problemen. Ik was één van de best betaalde spelers en moest weg. Dat kan, het is puur zakelijk. Kings heeft het goed gedaan waardoor ik weer snel aan de bak kon bij Donar.'

Voordeel

'Ik ken coach Braal, weet hoe hij over basketbal denkt. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Van de oude ploeg speelt alleen Jason Dourisseau hier nog.' Naast zijn periode bij Kings in Zweden speelde Smith ook nog in Duitsland.

Completere speler

'Ik heb veel geleerd, ben een completere speler geworden. De sfeer is goede in de Nederlandse competitie met cheerleaders en veel lawaai, soms zelfs wat gecontroleerd vuurwerk. Dat mag lang niet in andere landen. Ik ga nu hard trainen om het team te helpen.'

Breekpunt

Coach Erik Braal had gezien dat het breekpunt van de wedstrijd lag aan het einde van het derde en begin van het vierde kwart. 'Toen we de kans kregen om echt dichtbij te komen misten we veel te veel schoten. Volgens mij hadden we in het vierde kwart een keer acht maal balbezit en kwamen niet tot scoren. Dan wordt het moeilijk.'

Leon Williams belangrijk

Donte Thomas viel bij Donar in de tweede helft uit. 'Hij heeft zijn vinger uit de kom,' wist Braal. 'Ik ben blij dat Leon Williams weer kon spelen, hij geeft ons verdedigend ongelooflijk veel. Ook ben ik tevreden dat we Andrew Smith terug hebben kunnen halen. Hij weet hoe ik over basketbal denk. Hij is belangrlijk op de inside positie, als nummer vier of vijf.'

Nederlaag Spirou dreunt na

Mentaal kwam de tik van afgelopen woensdag, de nederlaag en Europese uitschakeling tegen Spirou, het hardst aan. 'Ik vond ons vanavond vrij rustig, zij kwamen heel fel uit de startblokken. Natuurlijk had ik het liefst gewonnen en ben ik teleurgesteld, maar woensdag was het erger.'

Lees ook:

- Donar incasseert nieuwe tik na nederlaag in Den Bosch