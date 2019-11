Van Gestel: 'Een lekker gevoel: wij drie punten, Orion geen'

Orion was de ploeg waar Lycurgus vorig jaar het landskampioenschap van verloor. 'In de wedstrijd ben je daar niet mee bezig, maar ik ben wel extra blij dat we van ze winnen. Van tevoren denk je wel: het zou lekker zijn om van die gasten te winnen.'

Dé bal van vorig seizoen

Van Gestel plaatste de bal die in was, maar uit gegeven werd in de serie vorig jaar tegen Orion. Als zijn punt was toegekend waren de Groningers landskampioen geweest. 'Of het bij mij meer speelde weet ik niet, dat zou je aan de andere spelers moeten vragen.'

Iedereen draagt bij

'In de voorbeschouwing speelde het wel wat mee, dat we uiteindelijk winnen van Orion is wel extra lekker. We groeien als team, als iedereen speeltijd krijgt dragen alle spelers hun steentje bij. Dit geeft veel vertrouwen voor de komende weken,' bevestigt Van Gestel.

