In veilige haven: 'Toen waren het Chilenen, nu Syriërs'

In het volle theater De Molenberg in Delfzijl is zondagmiddag de documentaire 'In Veilige Haven' van Ewald Wels in première gegaan. De film vertelt het verhaal van de Chileense familie Railaf die in 1977 als vluchteling neerstreek in de havenstad.

'We zouden eerst vijf jaar blijven, maar dat is al 42 jaar geworden', zegt jongste zoon Antonio. De familie vluchtte in de tijd van dictator Pinochet het land uit, omdat vader Rafael gevaar liep.

Mapuche Indianen

Hij was een leider van de Mapuche Indianen, een in Chili gediscrimineerde bevolkingsgroep. De film vertelt het verhaal van hun verdere leven in Delfzijl en de heimwee naar de geboortegrond. Ook gaat het over dochter Rosa die na veel jaren terug naar Chili gaat.

Vader Rafael en zijn vrouw Rosa, inmiddels 86 en 72 jaar oud, zijn in Farmsum een kringloopwinkel begonnen waar ze nog altijd actief zijn.

'Iedereen heeft een verhaal'

Wels heeft de film gemaakt, omdat hij al lang bevriend is met de familie en omdat het verhaal van alle tijden is. Wels: 'Als je dit soort verhalen kent, heb je misschien meer begrip voor je eigen omgeving. Toen waren het Chilenen, nu Syriërs. Die moeten allemaal hun weg vinden. Iedereen heeft een verhaal.'

Aan de film is ook een expositie gekoppeld. Die is samen met de film de komende tijd te zien in de bibliotheek van Delfzijl.

