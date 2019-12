Brievenbus opgeblazen in Roodeschool

Van de brievenbus is weinig over (Foto: RTV Noord)

In de nacht van zaterdag op zondag is de brievenbus voor het dorpshuis van Roodeschool opgeblazen. De politie gaat ervan uit dat de dader of daders zwaar vuurwerk hebben gebruikt.

Volgens dorpsbewoners was er tussen 4 uur en 5 uur in de vroege ochtend een harde knal te horen. Op de foto's is te zien dat er van de brievenbus aan de Hooilandseweg weinig over is. Ook een deel van de kaarten en brieven is zwaar beschadigd.

De post die niet geheel verwoest was, is meegenomen naar het bureau in Uithuizen. De politie is op zoek naar getuigen.