'FC Groningen was niks, heel slecht. Het was zó traag'

'Of het mooi of niet mooi is, daar gaat het helemaal niet om', zegt analist Wim Masker in de wekelijkse sportdiscussie bij Edwin op Noord.

Straf

'Je weet als supporter dat jouw club daar een straf voor krijgt', vervolgt Masker. 'Waarschijnlijk een uitwedstrijd zonder publiek en een boete. Ga jij dat betalen als je dat leuk vindt? Ik denk het niet. Dan moet je ook een flinke vent zijn en samen lappen.'

Over het spel van Groningen tegen de Limburgers zijn ze het eens: dat was niet best. Masker. 'Het was niks, heel slecht. Het was zó traag.'

Memisevic

Terwijl het juist steeds beter ging, sinds de overstap naar 4-4-2. Maar nu is Memisevic terug in het elftal, op het middenveld. Volgens de analisten pakt dat verkeerd uit omdat Memisevic - van oorsprong een verdediger - niet sterk is in de opbouw. Daardoor is het spel trager.

'Schrijnend'

'Wel schrijnend dat je tegen een team als Fortuna dat al 35 tegengoals heeft, amper in staat bent om kansen te creeëren', zegt Bleeker.

