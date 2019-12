'Uitzonderlijke vrouw' Karin Orsel wint 'Industry Leader Award'

CEO Karin Orsel van MF Shipping Group in Farmsum heeft tijdens de jaarlijkse Tanker Shipping & Trade Conference in Londen de 'Industry Leader Award 2019' gewonnen.

Deze award wordt gezien als één van de meest prestigieuze prijzen in de maritieme sector. Orsel is daar al geruime tijd een bekend gezicht. Volgens de organisatie is ze 'vastberaden en onvermoeibaar'. Verder bekleedt Orsel veel internationale bestuursfuncties in de maritieme sector.



Trots

'Ik ben er enorm trots op en ik had het helemaal niet aan zien komen,' aldus de opgetogen winnares. De prijs is een erkenning voor mensen die bepalend zijn in de sector en een belangrijke bijdrage leveren aan de markt voor tankers. De MF Shipping Group heeft vijftig schepen in de vaart: 22 schepen voor droge lading, achttien tankers en tien zogenaamde cement carriers.

Karin Orsel (links) neemt de prijs in ontvangst (Foto: MF Shipping Group)



Veel passie

De 'Industry Leader Award' is een hoog aangeschreven waardering van collega's uit de sector. Dat werd onderstreept door Katharina Stanzel, die de prijs namens de internationale vereniging van onafhankelijke tankereigenaren INTERTANKO uitreikte. Stanzel noemde Orsel 'een uitzonderlijke vrouw en ondernemer met veel passie'.

Nog een erkenning

Het kan niet op voor Orsel en MF Shipping Group, dat dit jaar 25 jaar bestaat. Vorige maand werd Orsel tijdens de WISTA International General Meeting op de Kaaimaneilanden geëerd met de titel 'Personality of the Year 2019'. WISTA is een organisatie voor vrouwen, die in managementposities betrokken zijn in de maritieme industrie en aanverwante sectoren.