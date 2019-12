Lokaal Groninger winkelaanbod wordt online zichtbaar

Online bestellen bij een ondernemer in de binnenstad van Groningen en het pakketje binnen vier uur door een fietskoerier bezorgd krijgen. Dat kan vanaf vandaag via Warenhuis Groningen.

Warenhuis Groningen (warenhuis.groningen.nl) is in eerste instantie een pilot tot begin februari. Een online platform waar lokale winkeliers zichtbaar worden met wat ze verkopen. Daar waar het voor grote partijen als Bol.com, Salando of Amazone geen probleem is om zichtbaar te zijn, is dat voor lokale ondernemers veel lastiger.

Lokale zichtbaarheid

Terwijl de producten die anders via de grote spelers gekocht worden ook lokaal te vinden zijn. Volgens voorzitter Eric Bos van de Groninger City Club en aanjager van de pilot hebben lokale ondernemers vaak de mogelijkheid niet om in hun eigen online zichtbaarheid te voorzien. 'Terwijl recent onderzoek van Google laat zien dat steeds meer kopers eerst in eigen omgeving zoeken naar wat ze willen aanschaffen.'

Door een collectieve aanpak ontstaan betere randvoorwaarden voor Groninger retailers. De Groninger City Club, het Fonds Ondernemend Groningen, de provincie Groningen, de gemeente Groningen en het platform de nieuwe winkelstraat, dat zich bezig houdt met het optimaal gevuld houden van een winkelstraat, maken de pilot financieel mogelijk. Die begint met 45 deelnemende winkels.

We hebben deze pilot in nog geen maand tijd uit de grond gestampt Eric Bos - voorzitter Groninger City Club

Ook voor kleintjes

De pilot wordt ondersteund door de Groninger bedrijven Zupr en Dropper. Vanuit Zupr worden oplossingen ontwikkeld om ondernemers te helpen bij het invullen van de lokale vraag door hun aanbod online zichtbaar te maken. Oprichter en eigenaar Michiel Vos: 'Ook voor de allerkleinsten ontwikkelen we oplossingen zonder daarvoor diep in de buidel te hoeven tasten.'

Binnen 4 uur afleveren

Dropper heeft fietskoeriers. Eigenaresse Jantine Doornbos heeft een software-oplossing ontwikkeld om bezorgingen efficiënt te plannen. In Groningen en Haren worden de pakjes uiterlijk 4 uur na de bestelling bezorgd. 'We kunnen gebruikmaken van bestaande netwerken. Zo kunnen we snel uitrollen en leggen we snel verbinding tussen verzenders en koeriers.'



Ondernemer krijgt een gezicht



'Winkeliers die naast hun fysieke winkel een webshop runnen of hun producten via een online marktplaats aanbieden, zie je na verloop van tijd dan ook vaak hun online activiteiten weer staken', zegt Vos. Op het nieuwe platform krijgen ondernemers een gezicht via een portretfoto en een beschrijving van de winkel die de winkelier heeft. Met daarbij het productaanbod van deelnemende retailers.

In minder dan een maand

Bos ziet het helemaal zitten. 'We hebben deze pilot in nog geen maand tijd uit de grond gestampt. Ik denk dat het de moeite waard is om de zichtbaarheid van lokale ondernemers te vergroten. Ik loop af en toe in de binnenstad tegen winkels aan waar ik het bestaan nog niet eens van kende. Online meer gevoel krijgen bij wat lokaal het aanbod is, in plaats van bestellen via de grote anonieme onlinespelers juichen we toe.'

De tijden waarin online zichtbaarheid afhankelijk was van de grootte van je advertentiebudget zijn wat ons betreft voorbij Michiel Vos - eigenaar en oprichter Zupr

Concept omarmen

Samenwerking is wat Bos betreft belangrijk om tot innovatie te komen. 'We proberen zoveel mogelijk feedback bij retailers, merken en consumenten op te halen.'

Vos vult aan. 'Uiteindelijk moeten zij dit concept omarmen en gaan gebruiken. We zullen er in elk geval alles aan doen om voor de retailers en consumenten het productaanbod volledig online zichtbaar te maken. De tijden waarin online zichtbaarheid afhankelijk was van de grootte van je advertentiebudget zijn wat ons betreft voorbij.'



Minder auto's in de stad

Een belangrijke bijvangst is dat vervoersbewegingen in de binnenstad verder teruggedrongen kunnen worden. Dat onderkent Bos. 'We moeten met elkaar kijken naar duurzame oplossingen. CO2-neutraal zijn is belangrijk. Met auto's in de binnenstad blijven rijden wordt op termijn onhoudbaar in deze vorm.'



Eerste duizend pakketjes gratis

Om de stad kennis te laten maken met Warenhuis Groningen worden de eerste duizend leveringen kosteloos aangeboden. Daarna worden wel bezorgkosten in rekening gebracht. In totaal komen ruim negenhonderd retailers in aanmerking om aan te haken. Een ondernemer hoeft om mee te mogen doen niet per se lid te zijn van de Groninger City Club.

Volgens Bos is het doel om uiteindelijk alle winkeliers in de stad te faciliteren.

