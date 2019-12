Kaartjes aan sturen: geen fietsen naast het Forum!

De fietsenkelder op de Nieuwe Markt in Stad is vandaag opengegaan. Dat is een dag later dan gepland.

Het Forum Groningen, dat afgelopen vrijdag open ging, trok ook zondag nog dusdanig veel bezoekers dat ervoor is gekozen de opening van de kelder uit te stellen.

'Fietsers en voetgangers zouden elkaar anders te veel in de weg zitten', zegt een woordvoerder van wethouder Philip Broeksma (GroenLinks).

Fietsvrije Markt

Bezoekers die hun fiets nu nog op de Nieuwe Markt parkeren, lezen via een kaartje aan hun stuur dat je fiets dáár parkeren niet de bedoeling is. De fietsenkelder is de vanaf deze dag de aangewezen plaats om je fiets te stallen.

Rolpad werkt nog niet

In de nieuwe fietsparkeergarage is plek voor 1250 fietsen: Sommige mensen maken daar maandag al gebruik van, maar vol is de kelder nog lang niet.

De rolpaden, vlakke roltrappen van en naar de kelder, doen het voorlopig nog niet. Er komt nog een glazen overkapping overheen.

'Die is nog niet leverbaar, maar wordt in het voorjaar verwacht. Zo lang de overkapping er niet is, wordt de roltrap niet gecertificeerd. Je keurt die roltrappen maar één keer, en pas als dat gedaan is, kunnen we ze aanzetten.'

Ook andere fietsvrije plekken

Ook andere plekken rond het Forum, zoals de Poelestraat, moeten fietsvrij worden. De gemeente hangt de komende weken kaartjes aan foutgeparkeerde fietsen.

'We houden voorlopig publieksvriendelijke acties', zegt de woordvoerder. 'Over een paar weken, zo rond de start van het nieuwe jaar, gaan we fietsen die op een verkeerde plek staan weghalen.'

Lees ook:

- Groningers emotioneel na het zien van Forum Groningen

- Forum sluit 24 uur festiviteiten af: 'Zoveel bezoekers hadden we nooit gedacht'