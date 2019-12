Politiek Aruba verbaasd over beachclub-plannen: 'Ons zand is niet te koop'

Stadjer Henk van Meekeren wil voor zijn strandtent Arubaans zand per schip laten overkomen. Maar daar komt helemaal niets van in, zegt infrastructuurminister Otmar Oduber maandag tegen het Antilliaanse dagblad Amigoe. 'Arubaans zand is niet te koop.'

Sterker nog, zand exporteren is per wet verboden, zegt de minister in de krant. 'De regering spant zich in om het onderwaterleven te beschermen.'

Er is daar genoeg zand op dat eiland Henk van Meekeren - ondernemer

'Het was maar een idee'

De Groningse ondernemer kan wel lachen om de ophef. Het was namelijk maar een idee. 'Je moet eerst wat roepen, dan wordt al heel snel duidelijk of het haalbaar is of niet. Maar ik zie niet in waarom het niet zou kunnen. Er is daar genoeg zand op dat eiland. Dat merken ze toch niet, als er een schip met zand weg is.'

De Arubaanse minister van Infrastructuur en Milieu: Otmar Oduber. (Foto: Gobierno di Aruba)



Goudgeel

De ondernemer heeft 110.000 euro gereserveerd voor de import van zand. Maar als dat niet uit Aruba kan, dan maar ergens anders vandaan, zegt hij. 'In wetgeving had ik mij nog niet verdiept. Dan haal ik het wel uit Torremolinos. Dan wordt het geen wit zand, maar goudgeel.'

Prematuur

De plannen voor de strandtent zijn nog in een heel vroeg stadium. Van Meekeren moet eerst het ecologisch onderzoek afronden, en moet daarna zijn plannen voorleggen aan de gemeente Groningen. Pas als die zijn goedgekeurd kan de bouw beginnen. Dat is naar verwachting volgend najaar.

