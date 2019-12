Dierennoodhulp eist bij Raad van State verbod op Kallemooihaan

Elk jaar met Pinksteren hijst de feestorganisatie een mand met een haan erin in een mast van achttien meter hoog waar het dier drie dagen blijft hangen.

Dierenmishandeling?

Woordvoerster van Dierennoodhulp Sandra van de Werd noemt het dierenmishandeling. Burgemeester Ineke van Gent mag daar geen vergunning meer voor verlenen, zo vraagt Dierennoodhulp aan de Raad van State. In 2018 probeerden dierenactivisten het ophijsen van de mand tegen te houden door zich vast te ketenen aan de mast. Die actie lukte niet. De haan moest 's nachts bewaakt worden.

Hond

De dierenrechtenorganisatie zegt dat het zinloos ophijsen van een haan dierenmishandeling is die in strijd is met de openbare orde. Daar moet de burgemeester tegen optreden. 'Stel dat je dit doet met een hond', zei Van de Werd. Dan zou de hel losbreken, denkt zij.



Aangifte

Dierennoodhulp heeft aangifte gedaan bij de politie. Daar is volgens Van de Werd niets mee gedaan. Ook een handhavingsverzoek bij de NVWA tegen overtreding van de Wet dieren is afgewezen. Dierennoodhulp heeft de zaak tegen de (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) niet doorgezet omdat de zaak tegen de burgemeester al liep.



Rechter: geen dierenmishandeling

De rechtbank Noord-Nederland vond vorig jaar dat er geen sprake is van dierenmishandeling. De haan zit beschut en krijgt voedsel en water. 'Na drie dagen komt hij eruit alsof er niks gebeurd is', zei een woordvoerder namens de burgemeester. De Stichting Folkloristisch Pinksterfeest is niet van plan een einde te maken aan de eeuwenoude traditie. De uitspraak van de Raad van State is over enkele weken.



