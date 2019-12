Forum Groningen ontruimd, blijkt vals alarm (update)

Volgens een woordvoerder van het cultuurcentrum gaat het om een vals alarm, dat werd geactiveerd in restaurant NOK op de tweede verdieping. 'Er zitten waarschijnlijk nog wat kinderziektes in het systeem.'

De brandmelder werd geactiveerd door een storing in de afzuigkap. 'Gelukkig liep de monteur nog rond in het gebouw, dus hij is gebleven tot het probleem was opgelost.'

Overlast

Vorige week werd het brandalarm uitvoerig getest. Dit tot ergernis van omwonenden, die het alarm ook 's nachts hoorden afgaan.

Dit bericht is bijgewerkt nadat bekend werd dat de brandmelder in het restaurant werd geactiveerd. In eerste instantie meldde Forum Groningen dat dit in de filmzaal was.

