Marcel Hensema: 'Wij mannen praten weinig over onzekerheid'

Marcel Hensema over 'Alles in de hens'

Met de voorstellingen 'Mijn Ede, Mijn Tweede en Mijn Vrede' trok Marcel Hensema volle zalen door het hele land, van kroegen op het Groninger platteland tot in Carré. Nu komt hij met een vierde solovoorstelling 'Alles in de hens'.

De voorstelling gaat over een man van 50 jaar die gaat wandelen om weer in contact te komen met zichzelf en de wereld om hem heen. Het is voor een groot deel autobiografisch.

Binnenvetters

Hensema: 'Het gaat eigenlijk over mannen die ouder worden. Als man verandert je lijf ook. Er zijn ook dagen dat je onzeker bent. Mannen praten daar heel weinig over. Daar wordt vaak lacherig over gedaan. Maar het is vaak wel iets serieus.

'Heel veel mannen zijn binnenvetters. Maar voor je denkt dat ik de hele voostelling onder een dekentje lig, nee hoor. De show heeft een hoop humor en mooie muziek.'



Persoonlijk

'Het is heel persoonlijke voorstelling', besluit de acteur en theatermaker.

Van 18 t/m 22 december is de voorstelling 'Alles in de Hens' te zien in de Schouwburg in Groningen en in de rest van de provincie.



