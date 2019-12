ABN AMRO sluit geldautomaten vanwege plofkraken

ABN AMRO heeft per direct 470 geldautomaten door het hele land gesloten. Dat is meer dan de helft van de automaten van de bank in het land. De bank doet dit vanwege het risico op plofkraken, dat de afgelopen tijd is toegenomen.

Het zou gaan om een tijdelijke maatregel. De betreffende machines zijn inmiddels leeggehaald en worden met planken dichtgetimmerd.

Groningen

Een woordvoerder van ABN AMRO bevestigt dat er ook automaten in de provincie Groningen zijn gesloten, maar 'hoeveel kan ik vanwege veiligheidsredenen niet zeggen.'

In een jaar tijd was het in Groningen zeker drie keer raak bij een geldautomaat van ABN AMRO. In april werd er in winkelcentrum Lewenborg in Stad een geldautomaat geramd. In Winschoten mislukte een plofkraak in april.

Vorig jaar december werd de EOD nog opgeroepen vanwege een plofkraak in Ter Apel.

ABN AMRO heeft landelijk op nog ongeveer 400 locaties geldautomaten van andere types. Die blijven wel in gebruik.

