'Maak me grote zorgen over onderzoek Lelylijn'

'Wat is nou in de politiek de beste truc om een besluit uit te stellen?', vraagt Hettinga zich af. 'Dat is een onderzoek. Ik maak me daarom zorgen dat de Lelylijn niet in het nieuwe regeerakkoord komt.'

De bestuurder van de vervoersmaatschappij deedt zijn uitspraken tijdens het symposium over de Lelylijn van VNO-NCW/MBK Noord. Volgens Hettinga kan het onderzoek roet in het eten gooien.

'Overschat de meerwaarde van het aanpassen van het spoor niet'

Ook liet Hettinga weten dat investeren van het versnellen van bestaand spoor goed klinkt, maar dat er in de praktijk wel haken en ogen aan zitten. Onder meer de gemeente Groningen en de provincie Groningen dubben over de Lelylijn, en zien het upgraden van bestaand spoor tussen Groningen en Zwolle als de voornaamste optie.

'Overschat de meerwaarde van het aanpassen van bestaand spoor niet', aldus Hettinga. 'Om echte tijdswinst te realiseren is de komst van de Lelylijn van belang. Om bestaand spoor te verbeteren, moet de trein stilstaan. Dat kost geld en mensen kunnen niet worden vervoerd. Ook normale, dagelijkse transporten staan stil, dat moeten we niet onderschatten.'

'Het momentum is nu'

Hettinga deed die laatste uitspraken in een reactie op het betoog van de Groninger wethouder Philip Broeksma, die zijn kaarten niet vol op de Lelylijn durfde in te zetten. 'We weten niet wat de Lelylijn gaat kosten', gaf Broeksma aan. 'De investering in bestaand spoor kost miljarden, dat is een tegenvaller, maar de kosten van de Lelylijn zijn nog niet duidelijk.'

Ton Schroor, directeur van VNO-NCW/MBK Noord, deed vooral een oproep aan de aanwezige noordelijke bestuurders om de lobby eensgezind te ondersteunen, en niet verdeeld te raken.

'Het momentum voor de Lelylijn is nu. Maar als wij met elkaar verdeeld raken, hebben ze in Den Haag een fantastische stok om mee te slaan. Het is aan ons als regio om eensgezind aan te geven waarom de Lelylijn van nationaal belang is.'