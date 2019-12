Rechter buigt zich over klachten sluitingstijden Groningen Airport Eelde (Foto: Arjan Kamphuys/RTV Noord)

Moet de Inspectie Leefomgeving en Transport sancties uitdelen aan Groningen Airport Eelde vanwege drie 'overtredingen' rondom de sluitingstijden van de luchthaven? Die vraag staat dinsdag centraal bij de rechtbank in Groningen.

De vereniging van omwonenden van de luchthaven, Volé, stapt volgens RTV Drenthe naar de rechter omdat het vindt dat de inspectie in actie moet komen om herhaling van de incidenten te voorkomen. 'Een ongestoorde nachtrust is belangrijk voor omwonenden', stelt de vereniging.

Groningen Airport Eelde is gesloten van elf uur 's avonds tot half zeven 's ochtends. Volgens Volé overtrad de luchthaven in mei en juli vorig jaar drie keer de wettelijk vastgestelde sluitingstijden en diende daarom evenzoveel klachten in bij de inspectie.

De eerste klacht gaat over een vliegtuig dat ongeveer een halfuur na sluitingstijd landde op Eelde. Hoewel de luchthaven van mening is dat er sprake is van een uitzondering omdat het vliegtuig door technische redenen vertraging opliep, gaf de inspectie Volé gelijk op dit punt.

Ook steeg er een vliegtuig na elf uur 's avonds vanaf Eelde. De inspectie oordeelde vorige week dat deze klacht van Volé eveneens terecht was.

De derde klacht gaat over een vliegtuig dat voor half zeven ging taxiën. Volgens de inspectie is dit geen overtreding, maar Volé wil van de rechter weten of taxiënde vliegtuigen vallen onder de geluidsregels van de luchtvaartwet.



Sancties

Omdat de inspectie Volé op twee van de drie punten gelijk gaf, deelde het een waarschuwing uit aan Groningen Airport Eelde. Volé wil dat sancties worden opgelegd om herhaling te voorkomen. De luchthaven vindt dat de regelgeving ruimte laat voor interpretatie, juist om te voorkomen dat vliegtuigen vanwege een kleine vertraging geweigerd moeten worden.

Groningen Airport Eelde laat weten de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Volé wil niet vooruitblikken op de zaak.