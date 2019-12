Aanwijzingen dat er een wolf actief is in Groningen

De wolf gespot in Hoogezand in 2015 (Foto: ANP)

Er zijn aanwijzingen dat er op dit moment een wolf actief is in Noord-Nederland. Dat blijkt uit recente cijfers van BIJ12. Die organisatie houdt voor alle twaalf provincies bij hoeveel schade er door wolven, of mogelijk door wolven, is aangericht.

Anderhalve week geleden kwam er bij BIJ12 een golf aan meldingen binnen over dode schapen. Die meldingen kwamen uit alle drie de noordelijke provincies. In totaal zijn er in een week tijd dertig dode schapen geteld op vijf verschillende plekken, waaronder in Onnen.

Volgens Maurice La Haye is er een gedegen kans aanwezig dat de schapen zijn gedood door een wolf. 'Het is winter en we zien vaak in die periode puberwolven overkomen uit Duitsland. Ze gaan op ontdekkingstocht en na de winter gaan ze vaak weer terug.' In december 2018 was er voor het laatst definitief een wolf in Noord-Nederland.

Onderzoek

Of het nu definitief om een wolf gaat moet blijken uit DNA-onderzoek. Uit dat onderzoek komt naar voren of een schaap is gedood door een wolf, een vos of een hond. Volgens La Haye laat de uitslag van het onderzoek een maand op zich wachten. 'En als we willen weten wat voor wolf het uiteindelijk is, gaat het nog langer duren. Dat onderzoek kan eens per kwartaal.'

Begin volgend jaar wordt de uitslag van de eerste DNA-test bekendgemaakt.