Lopend Vuur: Liever een snelle Lelylijn dan vliegveld Eelde

Met de Lelylijn moet de reistijd tussen Groningen en de Randstad minstens een half uur korter zijn dan nu.

In Drachten werd maandag een symposium van ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord gehouden over de Lelylijn. Daar werden kansen, mogelijkheden, wensen en ook zorgen besproken.

Een stelling die in zaal bijval kreeg was die om te stoppen met investeren in Groningen Airport Eelde en vol in te zetten op de Lelylijn.

Hoe kijk jij hiernaar? Is vliegen uit en moet daarom ingezet worden op treinreizen?

