Forum: 'Zo'n opening werkt vaak sterk verbindend'

Meer dan 30.000 bezoekers bezochten in het openingsweekend het markante gebouw. Of die allemaal even enthousiast zijn weten we niet. Het gebouw was wel weer het gesprek van de dag. In Stad, maar ook op de social media.

Scepsis

De aarzeling die lang heeft geheerst over het gebouw is menselijk, denkt Wijnberg. 'Onbekend maakt onbemind. Veranderingen in welke vorm of mate dan ook, daar houden mensen niet van. Dat voedt het cynisme en de scepsis.'

Logisch, denkt Wijnberg. 'De aanvankelijke natuurlijke reactie bij een groot deel van Noord-Nederland was: 'Wat nou weer? Komt er dan er iets totaal anders?' En: Wat moet dat dan kosten?'

'Mij is niets gevraagd, was de teneur, ondanks het referendum van twaalf jaar geleden. Wat vertrouwd is, is vertrouwd', aldus Wijnberg.

Trots

'Men denkt nu: Niemand heeft een Forum, wij in Groningen wel. Mensen voelen toch iets van trots. De functie van het gebouw versterkt dat gevoel. Het is architectuur waarin je elkaar kan tegenkomen, een ontmoetingsplaats.'

Opvallend is dat de meeste foto's die gedeeld zijn van het openingsweekend niet van het Forum zelf zijn, maar genomen vanaf het dak. Het uitzicht lijkt dus wel de grootste trekpleister. Wijnberg: 'Dat enorme gevoel van ruimte wordt ook ervaren als iets unieks. Voor het uitzicht vanaf de Martinitoren moet je toch eerst met een smal trappetje naar boven.

'Bij het Forum is er echt een terras, dat geeft een gevoel van onze stad. Dat uitzicht is misschien wel 80 procent van het gevoel van trots. Je kan je ermee identificeren, dan voel je je zelf ook een beetje uniek.'

Onthulling

Wijnberg: 'Je kunt wel een stapel stenen zien, maar dan is het nog niet veel. Maar mensen denken wel: We hebben zo lang gewacht, wat heeft dan zo lang geduurd? Zo'n opening, daar wil iedereen wel bij zijn. Wat staat achter het gordijn?'

'Een onthulling is altijd een publiekstrekker, dat zegt nog niets over hoe positief men is', zegt Wijnberg.

Of de gemeente en de uitbaters de hoge ambities gaan waarmaken, moet nog blijken. Maar het eerste effect is er al, denkt Wijnberg. 'Zo'n opening van een groot gebouw midden in de stad werkt vaak psychologisch sterk verbindend.'



