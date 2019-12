Abbingh en handbalvrouwen verpulveren Cuba (update)

De Groningse Lois Abbingh was in Japan goed voor tien treffers. Eén minder dan Angela Malestein, die elf keer scoorde. Abbingh staat daardoor na drie WK-duels nu op 26 doelpunten en voert daarmee de topscorerslijst aan.

Tweede zege

Het was de tweede groepszege voor Oranje in Kumamoto. De ploeg won maandag van Angola, maar verloor zaterdag enigszins verrassend van Slovenië.

De punten tegen Cuba waren dan ook hard nodig om kansrijk te blijven voor een vervolg in het toernooi. De eerste drie van de groep gaan door naar de hoofdronde. De komende ontmoetingen met de sterke landen Servië en Noorwegen worden cruciaal.

Aanvallend supersterk

Abbingh was na afloop dik tevreden over de monsterzege, waarin zij dus een belangrijk aandeel had. 'We waren aanvallend supersterk, ik denk niet dat we eerder zoveel hebben gescoord in een wedstrijd. Iedereen zat ook te juichen bij ons toen we de vijftigste maakten', zei ze tegen de NOS.

De overwinning op het zwakke Cuba was vooral ook goed voor het vertrouwen binnen de ploeg. 'We hebben het onszelf lastig gemaakt door de eerste wedstrijd tegen Slovenië te verliezen. We konden al wat rustiger gaan slapen na de winst op Angola maandag en nu voelen we ons nog weer beter. We moeten ons nu volledig richten op Servië.'

Te veel tegengoals

Abbingh bleef ook kritisch. 'De trainer zal blij zijn met de vele doelpunten, maar verdedigend was het nog niet goed. We kregen te veel doelpunten tegen.'

Update: aan het bericht is de reactie van Lois Abbingh toegevoegd.

