Groningen maakt kans op proef met hyperloop

De provincie Groningen is samen met Zeeland de laatste kanshebber om een proef met een hyperloop te krijgen. De andere kanshebbers, Flevoland en Zuid-Holland, zijn inmiddels afgevallen in die race.

De proef behelst een testbaan van drie kilometer lang en een onderzoekslaboratorium. Het moet een testcentrum worden voor de Nederlandse ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars vanuit de hele wereld.

Het Europees Hyperloop Testcentrum (EHC) moet in 2022 klaar zijn voor gebruik.

Personenvervoer met 1000 kilometer per uur

Met de testbaan moet vervoer per hyperloop verder worden ontwikkeld. Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot 1000 duizend kilometer per uur door vacuum gezogen buizen worden geschoten. De werking van de hyperloop doet denken aan buizenpost, maar behalve luchtdruk wordt er ook gebruik gemaakt van magnetisme.

'Met de hyperloop duurt reizen van Amsterdam naar Eindhoven bijvoorbeeld maar een kwartier', zegt woordvoerder Juliette de la Rie van Hardt. 'In de afgesloten omgeving van een buis heb je geen last van vertragingen, of blaadjes op de rails.'

Ondanks dat de snelheid kan oplopen tot 1000 kilometer per uur 'of zelfs iets meer', is het geen zware ervaring, stelt De la Rie. 'Je merkt het versnellen, net als in de metro of in het vliegtuig, maar daarnaast is het reizen op snelheid gewoon comfortabel. Het is vergelijkbaar met reizen in een treincoupé. Dit is voor ons de stap om de regelgeving rond te krijgen en te kunnen testen met ritten.'

Financieringspakket

Tim Houter, CEO van Hardt Hyperloop: 'Groningen en Zeeland hebben allebei een goed voorstel. Beiden hebben een mooie locatie beschikbaar waar wij goede mogelijkheden zien om dit centrum te realiseren.'

Eind dit jaar wil Hardt definitief kiezen uit de twee locaties. Tot die tijd hebben de overgebleven provincies de mogelijkheid om hun voorstel te concretiseren.

'Welke regio het wordt, is niet alleen een geldkwestie', zegt woordvoerder De la Rie. 'Dat gaat ook om de partners die mee willen doen en de locatie.' Landelijk doen onder ander al Tata Steel, Schiphol en de BAM mee aan het project.

Sinds 2017 in de race

Meerdere partijen in het Noorden, waaronder ChristenUnie in de Friese Staten, pleitten al sinds 2017 voor een proef met hyperloop-trein tussen Groningen en Drachten. In hetzelfde jaar stelde onderzoeksorganisatie TNO dat Flevoland met zijn centrale ligging, de beste kaarten had voor het testtraject.

