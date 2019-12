Een ufo? Een vliegtuig? Nee, het is het ruimtetreintje van Elon Musk

'Hij heeft half november zo'n zestig kunstmanen gelanceerd die gebruikt worden voor communicatie. Die racen mooi achter elkaar over onze aardbol heen. En dat zien we 's avonds of 's morgens aan de hemel', vertelt Jurriens.

Wat doet Musk?

De steenrijke Elon Musk is eigenaar van onder meer Tesla en SpaceX. Laatstgenoemde richt zich op ruimtetransport. Uiteindelijk wil Musk 12.000 satellieten, ook bekend als kunstmanen, in de ruimte hebben. Het online dataverkeer verloopt als deze missie is volbracht niet meer via zendmasten, maar via de satellieten.

'Het fenomeen van kunstmanen bestaat al meer dan vijftig jaar', legt Jurriens uit. 'Het is bijzonder dat ze mooi als een treintje... nou ja, eigenlijk is het niet mooi. Want meneer Musk wil er zo'n 12.000 lanceren en dan krijg je een soort nepsterrenhemel. Maar ik geef toe, zo'n klein treintje is een mooi gezicht.'

Slikken

Toch moet Jurriens even slikken bij de gedachte van 12.000 kunstmanen aan de hemel. Niet vanwege de werking van de satellieten, maar vanwege de invloed op de sterrenhemel. 'Daar worden zowel amateur- als professionele sterrenkundigen niet blij van. Als je dan foto's maakt van de hemel, word je verrast door kunstmanen die door je beeld gaan.'

Het treintje van Musk is regelmatig te zien. Zo ook de komende dagen. Volgens Jurriens zijn de satellieten woensdag tussen 06:00 en 06.30 uur en donderdag van 06.30 tot 07:00 uur te zien. Via de website Heavens Above zie je waar je het treintje kunt zien.

'Als het weer een beetje meewerkt, zijn ze de komende dagen weer goed te zien.'