Veel belangstelling voor e-bike actie Groningen Bereikbaar

De actie van Groningen Bereikbaar is bedoeld voor forenzen, die dagelijks voor hun werk naar of via Groningen reizen.

Spits mijden

De actie startte vorig jaar juli en is bedoeld om forenzen het gemak van de elektrische fiets ten opzichte van de auto te laten ervaren. Met de fiets kunnen ze de spits mijden en zijn ze ook nog eens gezond en duurzaam bezig.

Een aantal Groningse bedrijven doet mee aan de actie. Ze stellen e-bikes en soms speed pedelecs beschikbaar aan hun medewerkers om een week uit te proberen.

Adriana Grimme is de duizendste forens die een week lang is gaan fietsen. Ze is werkzaam bij de Hanzehogeschool, een van de deelnemende werkgevers. Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer in Groningen en tevens voorzitter van de stuurgroep Groningen Bereikbaar, zette Grimme in het zonnetje.

