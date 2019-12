Veendamse journaliste houdt fotosessies om Britse daklozen te helpen

Terwijl journaliste Yvonne de Noord uit Veendam op vakantie is in Newcastle valt haar oog op een dakloze man. Sindsdien kan ze hem niet meer loslaten.

Ze begint een actie om hem weer op te kunnen zoeken en hem een helpende hand te bieden.

Het is 2 oktober als ze samen met haar zus door het centrum loopt van de Britse havenstad. In het midden van Eldon Square, een groot plein aldaar, staat een opvallende man met dreadlocks in zijn haar.

James

Met zijn mondharmonica vermaakt hij het publiek. 'Hij had een vredige blik in zijn ogen. Die trok mijn aandacht', vertelt De Noord. De man stelt zich voor als James (60). 'Ik zag gelijk dat het een hele wijze man was.'

Hij intrigeerde mij Yvonne de Noord - journaliste

De Veendamse is bekend met dak- en thuislozen. Ze schrijft regelmatig artikelen voor straatkrant De Riepe, waarvoor ze vaak mensen op straat interviewt. Maar dit was een andere ervaring. 'James was ook oprecht geïnteresseerd in wat ik deed. Dat bleef me bij.'

Het klinkt bijna als een liefdesverhaal. Maar dat is het absoluut niet, benadrukt ze. 'Hij intrigeerde mij gewoon.' Het is eerder een verhaal over naastenliefde.

Kerstgedachte

De twee raken in gesprek. Ze praten over het werk van de journaliste en over een serie portretten die zij maakt voor de kersteditie van de Nederlandse straatkrant.

'Hij wilde erg graag meewerken', zegt De Noord. 'James is naar eigen zeggen één jaar dakloos en noemt het leven op straat 'ondraaglijk'.

De journaliste voelt de behoefte om nog wat extra's te doen, en haalt een broodje en koffie voor de man. Dit weigert hij. 'Hij vroeg alleen of ik in mijn artikel een oproepje kon plaatsen om voor hem te bidden.'

Daarna gaan de twee uit elkaar. Op de terugweg naar Nederland blijft James rondspoken in haar hoofd. Eenmaal thuis krijgt ze de proefdruk van de kersteditie van De Riepe in handen, waar hij in staat. 'Het was maar een gedachte, maar ik wilde dat artikel ook aan hem kunnen laten zien.'

Daar zit bijna op elke hoek van de straat een dakloos iemand. Dat zien we hier in Nederland niet Yvonne de Noord - journaliste

Overtocht

Ze heeft geen contactgegevens van James, dus besluit ze haar idee in werking te zetten en hem op te zoeken. Maar dat kost relatief veel geld voor een kleine ondernemer, vertelt ze. 'Ik wist de dienst van de veerboot ervan te overtuigen om in ruil voor een paar PR-dingetjes gratis de overtocht te mogen maken.'

15 december gaat ze James opzoeken. Maar of hij dan nog steeds rondloopt in Newcastle, is maar de vraag. De Noord wil ook de andere daklozen daar helpen. 'Daar zit bijna op elke hoek van de straat een dakloos iemand. Dat zien we hier in Nederland niet.'

Kerstkaart

De journaliste wil voor de naar schatting tweehonderd daklozen in Newcastle allemaal een kerstkaart meenemen, met daarop een hoopvolle gedachte. Aankomende zaterdag en zondag houdt De Noord in Theater vanBeresteyn in Veendam fotosessies om geld in te zamelen.

'Daarvan wil ik bijvoorbeeld thermosokken kopen. Die hoop ik samen met James aan alle daklozen uit te delen.'

Wil je Yvonne Van Noord helpen? Zaterdag tussen 10.00 uur en 15.00 uur en zondag tussen 11.00 uur en 15.00 uur is ze in Theater vanBeresteyn te vinden.



