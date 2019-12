Analyse: kwestie van tijd voordat Gemeentebelangen Oldambt haar krabbeltje zet

Het einde van de coalitieonderhandelingen in de gemeente Oldambt lijkt in zicht. Naar alle waarschijnlijkheid helpt Gemeentebelangen Oldambt de huidige coalitie weer aan een meerderheid.

Begin september stapt de SP uit de coalitie omdat de partij niet wil bezuinigingen. PvdA, VVD en de Partij voor het Noorden blijven berooid in een minderheid achter. Nu lijkt de kogel na maanden onderhandelen door de kerk: 'Ík zie niet in waarom dit zou mislukken', zegt Gemeentebelangen voorman Ger Klein.

Niet serieus genomen

De toekomstige samenwerking met Gemeentebelangen is opvallend. Na de val van de coalitie worden Gemeentebelangen, CDA, D66 en ChristenUnie uitgenodigd om te praten over een nieuwe samenstelling van het gemeentebestuur. Maar na één gesprek houdt Gemeentebelangen het voor gezien. De partij voelt zich niet serieus genomen door de coalitie en kan zich niet vinden in de begroting die voorligt.

Ondertussen blijft de coalitie in gesprek met CDA, D66 en ChristenUnie. Binnen D66 rommelt het al een tijdje en dat komt tijdens de onderhandelingen tot een kookpunt. Een aantal D66'ers is op oorlogspad en probeert fractievoorzitter Fokke Fennema af te zetten. Die poging is tevergeefs, maar de partij is niet langer een stabiele kandidaat.

En dus blijven het CDA en de ChristenUnie over. Beide partijen zijn nodig om tot een meerderheid te komen, maar beiden hebben ook de wens om een wethouder te leveren. Daarvoor is alleen geen geld. Ook die mogelijkheid valt af.

Twee opties over

Na maanden praten en puzzelen is de coalitie terug bij af. Zij heeft twee opties: doorgaan als minderheidscollege of toch de onderhandelingen weer opstarten. Ondertussen is er wel het één en ander veranderd. Gemeentebelangen heeft tegen alle verwachtingen in, ingestemd met de begroting. Een paar maanden eerder was diezelfde begroting nog reden om uit de onderhandelingen te stappen, maar nadat het college een aantal voorstellen van Gemeentebelangen overneemt, is de partij gedraaid.

En daarmee geeft voorman Ger Klein een duidelijk signaal af: met ons valt samen te werken.

Klein is al jaren actief in de politiek. Eerst voor D66, waar hij bekend wordt met de leus: 'Denk groot, stem Klein'. Na zijn avontuur bij de Democraten, begint hij zijn eigen partij. In de wandelgangen is het algemeen bekend dat Klein een baan als wethouder ambieert.

'Geilen op wethouderschap'



Dinsdagavond gaat Klein weer bij de huidige coalitie op gesprek. Veel obstakels lijken er niet te zien. Klein verwacht dat er maximaal drie gesprekken nodig zijn voordat er een akkoord ligt. In dat geval is Klein drie gesprekken verwijderd van zijn jarenlange droom om wethouder te worden.

Maar met deze zet werkt Klein meerdere politici tegen zich in het harnas. Klein zat regelmatig met VCP-er Engel Modderman en Nico Postmus van Oldambt Aktief om tafel om een vuist te maken tegen het huidige beleid. Aan die tafel zal Klein niet meer verschijnen.

Volgens beiden voerde Klein daar juist het hoogste woord. De draai zorgt voor chagrijn bij Kleins oude politieke verzetsbroeders 'Hij zit daar niet voor het algemeen belang, maar puur en alleen voor persoonlijke eer', zegt Postmus aan de telefoon. Tien minuten later belt hij terug: 'Ik wilde nog even kwijt: ik heb een schurfthekel aan mensen met een dubbele agenda!'

Ook de communistische voorman Engel Modderman is not amused. 'Wij weten dat Ger al jarenlang op het wethouderschap geilt. Die droom lijkt heiliger dan zijn partijprogramma.' Het is duidelijk: Klein maakt zich niet populair bij zijn oude oppositiegenoten.

Verantwoordelijkheid nemen



Klein zelf ziet dat anders. Hj ziet een bestuurlijke opdracht en wil naar eigen zeggen de verantwoordelijkheid pakken. En het lijkt er ook op dat Klein een zware portefeuille uit de onderhandelingen wil slepen. Als het aan hem ligt gaat hij zich bezighouden met Financiën of Economie. 'Ik heb altijd een financieel adviesbedrijf gehad, dus ik heb het liefst een portefeuille met cijfers, haha', besluit Klein.

En dat lijkt het sluitstuk in de maandenlange onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Als de onderhandelaars de laatste plooien glad kunnen strijken en de portefeuilles kunnen verdelen, keert na maanden de rust terug in politiek Oldambt.