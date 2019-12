Veroorzaker ernstig ongeluk Bornholmstraat krijgt 10 maanden cel (update)

De veroorzaker van een ernstig ongeluk in de Bornholmstraat in Stad krijgt tien maanden celstraf. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een jaar lang cel voor de man uit Utrecht.

De 35-jarige man bleek al ruim tien jaar zonder een geldig rijbewijs rond te rijden. Op 9 september 2018 reed hij om twaalf uur met veel te hoge snelheid richting een oversteekplaats. De automobilist remde niet af voor overstekende mensen.

Een 27-jarige man liep een dwarslaesie op. Ook een 22-jarige vrouw raakte ernstig gewond.

De automobilist reed door.

Beelden van de nasleep van het ongeluk



Zeer onvoorzichtig en onoplettend

De bestuurder reed naar de woning van zijn moeder en bracht zijn beschadigde auto naar een garage. De dag na het ongeluk werd de man aangehouden. De rechtbank vindt bewezen dat de man zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden. 'En dat voor zeer lange tijd.'

Voldoende zicht op oversteekplaats

De man had volgens de rechtbank voldoende zicht op de verkeerssituatie bij de oversteekplaats. Ook verkeerde hij niet in onmacht of ziekte op het moment van het ongeluk. Wel reed hij harder dan op die plaats is toegestaan. De exacte snelheid was niet vast te stellen.

Geen contact met slachtoffers

Of de man onder invloed van alcohol of drugs verkeerde, kon niet meer worden vastgesteld, omdat hij daags na het ongeluk werd aangehouden. De rechtbank tilt er wel zwaar aan dat de man geen contact heeft gezocht met de slachtoffers.



Naast de straf legde de rechtbank aan de man een rijontzegging van drie jaar op, al is hij sinds 2008 zijn roze papiertje al kwijt - wegens het rijden onder invloed.

Slachtoffer in rolstoel

De advocaat van het mannelijke slachtoffer had 30.000 euro aan smartengeld gevraagd. Het slachtoffer is sinds het ongeluk aan een rolstoel gekluisterd. De claim kan hij bij de burgerlijk rechter neerleggen.

Het vrouwelijke slachtoffer kon weken niet studeren of werken, vanwege hoofdletsel.

Het is nog niet bekend de man uit Utrecht tegen de uitspraak in beroep gaat.

Lees ook:

- Doorrijder ongeluk Bornholmstraat hoort jaar cel eisen

- Doorrijder Bornholmstraat blijkt man uit Utrecht

- Slachtoffers Bornholmstraat zijn twee Stadjers