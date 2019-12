OM eist vijf jaar cel voor schietpartij op A7

In de beschoten auto zaten twee personen uit Veendam. Zij alarmeerden de politie met de woorden: 'We worden beschoten'. Zij herkenden de 24-jarige verdachte als de schutter. De auto werd geraakt in de linkerdeur. Niemand raakte bij de schietpartij gewond.



Achtervolging

Eerder die nacht was er onenigheid geweest bij een snackbar aan het Sontplein in Groningen. De jongere broer van de verdachte zou daarbij door de Veendammers zijn bedreigd. Toen hij wegreed richting de A7 werd hij achtervolgd door de twee mannen. Hij schakelde daarop de hulp van de verdachte, zijn broer, in. Die reed nog in de stad, maar ook hij zette de achtervolging in richting de snelweg.



Tankstation Dikke Linde

Ter hoogte van tankstation Dikke Linde troffen de drie auto's elkaar, waarbij er zou zijn geschoten. De verdachte heeft bekend dat hij op die bewuste avond op de A7 heeft gereden, maar ontkent stellig dat hij heeft heeft geschoten. Getuigen spreken van slingerend rijgedrag tussen de drie auto's, en van een 'kat-en-muis-spel' op de weg.

Het Openbaar Ministerie meent te kunnen bewijzen dat de de schotresten op de jas van de verdachte en in diens auto aantonen, dat er vanuit de auto van de verdachte is geschoten. De auto waarin de verdachte die nacht reed was een huurauto. En de jas die hij droeg die nacht had hij geleend van een vriend.



'Wolk aan schotresten'

Volgens Mathieu van Linde, de raadsman van de verdachte, zou er een forse wolk aan schotresten in de auto moeten zijn aangetroffen. 'En dat is niet het geval', zei hij. De aangetroffen kogel in de auto staat los van de schotresten. Ook is het wapen waarmee zou zijn geschoten nooit gevonden.

De verdachte en zijn familie leven al langer in onenigheid met de Veendammers. Die zouden volgens de raadsman onbetrouwbare verklaringen hebben afgelegd.



'In scene gezet'

Daarbij stelt de raadsman dat de Veendammers mogelijk zelf het schietincident in scene kunnen hebben gezet. 'Er zijn drie kogelhulzen op nog geen drie meter afstand van elkaar aangetroffen op de snelweg. Dat kan niet wanneer je vanuit een auto schiet, met 80 tot 100 kilometer per uur', stelt hij. 'Daarbij passen de deeltjes op de jas niet bij het schietincident.' Van Linde vroeg vrijspraak voor zijn cliënt.

De verdachte weigert de naam te noemen van de man van wie hij de jas leende. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet hij aan de Veendammers 4.000 euro betalen.

De uitspraak in deze zaak is op 17 december.



