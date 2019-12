Leerlingen basisschool Zuidhorn besparen water met een wadi

Christelijke basisschool De Windroos in Zuidhorn is de eerste school in het land met een wadi.

Dat is een waterbekken waarin regenwater wordt opgevangen om planten te sproeien in tijden van droogte. Daarvoor wordt geen kostbaar leidingwater meer gebruikt.

De wadi in de hoek van het schoolplein is zo'n zes vierkante meter groot en een halve meter diep. Rondom het reservoir staan planten waardoor het er uitziet als een vijvertje.

Kraan

Ondergronds loopt een buis naar een opslagtank. Met een zwengel wordt het water vanuit de wadi in de tank gepompt. Zo'n anderhalve kuub water past er in de tank. Via een kraan is het water weer beschikbaar en kan het in een emmer of een gieter stromen.

De Windroos kreeg de wadi nadat groep zeven de eerste prijs won in de International Energy Challenge, een wedstrijd over milieu en klimaat. Samen met Waterschap Noorderzijlvest besloot de school de prijs om te zetten in een wadi.

Nuttige en aangename

Directeur Charlotte Roesink van De Windroos: 'Dit is het laagste punt van het schoolplein. Als het regende stond er altijd een grote plas water en was dit deel van het plein onbruikbaar. Nu het een wadi is, stroomt het regenwater in het bekken. Zo kunnen we het nuttige met het aangename verenigen. De kinderen kunnen nu met het water spelen en ze leren meteen hoe je zuinig met leidingwater kunt omgaan door regenwater te gebruiken.'

De wadi en de opslagtank worden beheerd door de leerlingen zelf. Olav Buning (11) uit groep zeven laat zien hoe het werkt. 'Als je aan dit wiel draait, dan pomp je het water uit de wadi. Het stoomt dan in deze grote tank. Aan de vlotter in het buisje kun je zien hoeveel water er in zit. Als je de kraan open zet dan stroomt het water eruit en kun je emmers vullen.'

Spelenderwijs

Directeur Roesink: 'We willen een duurzame school zijn en betrekken de leerlingen daar zo veel mogelijk bij. Deze wadi is een van de zaken waarmee we de kinderen spelenderwijs bewust maken van het belang van water en wat je er allemaal mee kunt doen.'