Nieuwe wensambulance gepresenteerd: 'Het is allemaal wat comfortabler'

'We willen deze eerst tiptop nalopen', vertelt chauffeur Erik Roelfsema. 'Dan pas gaat ie de weg op. Ook de kleding wordt nog aangepast aan de nieuwe huisstijl. Die kleding is in bestelling, dus dat gaat nog even duren.'

Over de nieuwe ambulance is Roelfsema, die al sinds de start tien jaar geleden als vrijwilliger actief is, enthousiast. 'Hij is veel ruimer, we hebben meer bergruimte en het is allemaal wat comfortabeler. En belangrijk is de elektrische brandcard met andere wieltjes die we hebben gekregen. Dat is voor het comfort van de patiënt en de vrijwilligers.'

'We komen veel in pretparken en dierenparken. Als je over keitjes, klinkers en schelpenpaden loopt, is dat niet altijd comfortabel. Mer deze brancard hopen we dat het allemaal wat beter gaat.'

Bijzondere wensen

Roelfsema vervulde in zijn tijd bij de wensambulance al veel wensen. Die van de toen 10-jarige Sander is hem altijd bijgebleven. Hij kende het jongetje persoonlijk. 'Hij was terminaal ziek. Samen met mijn vrouw heb ik hem vervoerd. Dat was ook hun wens. Die wens is mij het meeste bijgebleven omdat het dicht bij je staat.'

De ambulance bracht het gezin naar Ameland voor een vakantie. Een tijdje later overleed Sander. 'Later hebben we ook de wens van zijn oma in vervulling laten gaan. Dat maakt dit zulk dankbaar werk.'

