Tweede Kamer wil voor 1 maart plan voor Paddepoelsterbrug

De Kamer steunde een motie van D66-kamerlid Rutger Schonis.

Schip ramt brug

In mei van dit jaar werden er ook al Kamervragen gesteld over het herstel van de brug. Sinds een schip de brug ramde op 26 september 2018, is er weinig gedaan om de verbinding tussen Adorp en het noorden van de stad Groningen te herstellen. Rijkswaterstaat lijkt van de brug af te willen, denken politici.

Ongelooflijk, ook in de Kamer

D66-raadslid Tom Rustebiel is blij met het aannemen van de nieuwe motie: 'Er heerst ook in de Tweede Kamer onbegrip. Niet alleen over het uitblijven van een onderzoek naar een tijdelijke oplossing, ook de ongelooflijk ruime tijd die Rijkswaterstaat zichzelf geeft om een definitieve variant uit te werken. En dat terwijl men wel haastig met de Gerrit Krol-brug aan de slag wil.'

'Ik blijf het bizar vinden dat D66-kamerleden in Den Haag meerdere keren kamervragen moeten stellen en een motie in moeten dienen voor het herstel van een relatief simpele en lokale brug, die er al 15 maanden geleden uit is gevaren door een bedieningsfout. Maar we zijn weer een stapje verder.'

