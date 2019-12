Provincie hoopt aan langste eind te trekken bij hyperloop-test

Nu alleen Groningen en Zeeland nog in de race zijn voor een proef met de hyperloop, hoopt provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) dat wij aan het langste eind trekken. 'Ik heb vertrouwen in de toekomst', zegt ze.

Eerder op de dag werd duidelijk dat er met Zeeland en Groningen nog twee provincies kans maken op de proef. Die bestaat uit een testbaan van drie kilometer en een onderzoekslaboratorium.

'Past bij ontwikkleingen provincie'

Het moet een testcentrum worden voor de Nederlandse ontwikkelaar Hardt Hyperloop uit Delft. De baan wordt opengesteld voor ontwikkelaars vanuit de hele wereld.

'Het zou een mooie ontwikkeling zijn voor Groningen', vertelt Gräper. 'Het past ook in de innovatieve benadering die we in Groningen hebben met alle kennisinstellingen.'



'Afstand Delft-Groningen geen probleem'



Toch is het de vraag of Zeeland niet praktischer is, omdat het veel dichter bij Delft ligt: de thuisbasis van het bedrijf dat de hyperloop wil ontwikkelen. Maar daar heeft het Groningse provinciebestuur een duidelijk antwoord op.

'Het wordt een Europees testcentrum, dus de afstand Delft-Groningen is dan ook geen probleem. Ik denk dat ze vooral op zoek zijn naar een vlak stuk grond - en dat hebben we - en een omgeving waar de innovatie goed gedijt, dat hebben we ook.'