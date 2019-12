Harense hub voor Syrische vluchtelingen gaat voor een prijs

Syrische vluchtelingen pakken hun leven op in Haren. In de zogeheten Harense Hub worden ze begeleid om hun vak of passie weer uit te gaan oefenen.

Het project werpt z'n vruchten af. Het gaat zo goed dat het zelfs is genomineerd voor een prijs van het VPRO-programma Tegenlicht: matchmakers in migratie.

Vertrouwen

Esmeralda van Boon is een van die pioniers en matchmakers van het Harense project. De Arabiste uit Stad verdiende haar sporen in het Midden-Oosten door er te wonen en verslag te doen van meerdere oorlogen.

Haar Arabische achtergrond helpt bij het begeleiden en sturen van de groep van zo'n twintig Syriërs. 'Ik spreek hun taal en dat geeft me meteen een voorsprong en het wekt vertrouwen'.

Esmeralda van Boon in Noord Vandaag



Geprobeerd wordt om de Syrische statushouders een vak te leren of hun eigen vak weer te laten oppakken. 'In Syrië leren de mensen het vak vaak via de familie. En hier heb je diploma's nodig. Dat proberen we bij elkaar te brengen', zegt Van Boon.

Taal

De taal is hierin erg belangrijk. 'We leren ze veel vaktaal, want dat hebben ze toch nodig'. Veel Syriërs van de hub hebben inmiddels ook al een bijbaantje. De bedoeling is dat ze na twee á drie jaar doorstromen naar een eigen huis.

Van Boon is blij met de nominatie voor de prijs. 'Het is leuk dat de Hub Haren aandacht krijgt. Het is ook waardering voor ons werk. Wij zijn het enige project in het Noorden. Het zou toch mooi zijn we een prijs zouden winnen...'