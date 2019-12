'Ik dacht: verrek die is ook 50 jaar getrouwd'

'Je komt elkaar tegen op straat en dan denk je die is veel jonger. maar dan zie je zie hier en denk je verrek die is ook 50 jaar getrouwd'.

Het is een vrouw die het zegt in hotel Van der Valk in Zuidbroek.

Reünie

Het lijkt wel een beetje een reünie. 145 echtparen die 50 of 55 jaar getrouwd zijn, vieren op uitnodiging van de gemeente Midden-Groningen een feestje.

De burgemeester bezoekt alleen nog echtparen die 60, 65 of meer jaren getrouwd zijn. 'Vroeger gingen we ook naar de gouden en smaragden bruidsparen. Maar nu we als gemeente groter zijn gegroeid doen we dat niet meer. Daarom hebben we dit bedacht', vertelt burgemeester Adriaan Hogendoorn van Midden Groningen.

'Veel jonger'

'Het is toch raar dat je mensen veel jonger inschat. Ach, tegenwoordig is dat ook gewoon zo', gaat de vrouw aan een tafel met een ander stel verder.

Mijn moeder was in '43 43 jaar. Ze had toen haar haar in een knotje. Ze leek wel 70. Weet je wat ze tegen me zei toen ik nog een meisje was: Jij houdt me jong haha'. 'Ik kom hier allemaal bekenden tegen', vertelt een andere vrouw. 'Gezellig hoor'.

The Great Borrelnootjes

Een man vertelt dat hij 55 jaar is getrouwd. 'En', zegt hij. 'Ik durf het bijna niet te vertellen maar onze dochter is vandaag ook jarig. Ze is 55 geworden.....'

Dansorkest The Great Borrelnootjes probeert de feestgangers te verleiden tot een dansje. De stemming zit er goed in. Ofschoon er wel een borreltje meer mag komen, vindt een man. 'Een beetje aan de magere kant maar dat komt wel goud'.